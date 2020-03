Grêmio Ex-Grêmio, Douglas Costa, atacante da Juventus, relata situação do coronavírus na Itália

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Foto: (Divulgação/Juventus FC)

Atualmente na Itália, o atacante da Juventus e ex-Grêmio, Douglas Costa concedeu entrevista exclusiva à Rádio Grenal, para falar da situação do coronavírus no país italiano. No clube, após o zagueiro Daniele Rugani testar positivo para o Coronavírus, 121 pessoas, incluindo jogadores de futebol, funcionários, gerentes, acompanhantes e funcionários da Juventus, estão em isolamento.

“Essas duas semanas, ou mais tempo, vão servir muito para reflexão. É um período curto em que temos que parar essa pandemia, para tudo voltar ao normal. Uma situação delicada, principalmente para as pessoas mais velhas, então respeito muito. A questão tá sendo muito respeitada aqui (Itália), todo mundo ficando em casa. Quem tá com o Coronavírus também tá respeitando a ordem de restrição. Fora isso, eu não tenho saído muito na rua. Queria estar com meus familiares, mas é um período no qual a gente precisa parar. Sei que é uma situação delicada”, declarou o jogador.

Após o Decreto Ministerial de 9 de março de 2020, a Federação Italiana de Futebol decidiu suspender todas as competições esportivas organizadas sob sua égide até 3 de abril de 2020. De acordo com informações da BBC, a Itália, atualmente, tem mais de 23 mil pessoas diagnosticadas com o Covid-19. O número de mortes já passou de 2.150. A região da Lombardia, no norte do país, ainda é a mais atingida, concentrando mais de 1.400 óbitos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

