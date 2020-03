São Paulo registra a primeira morte por coronavírus no Brasil

A primeira morte provocada pelo novo coronavírus no Brasil foi registrada no Estado de São Paulo. A vítima é um homem de 62 anos, com histórico de diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática – aumento benigno da próstata.

A informação foi divulgada pelo governo paulista na manhã desta terça-feira (17). Mais de 150 casos da doença já foram confirmados em São Paulo.

Na capital paulista, o prefeito Bruno Covas (PSDB) decretou estado de emergência em saúde devido à doença. O decreto autoriza, entre outras medidas, a dispensa de licitação para a aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da Covid-19.