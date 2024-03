Grêmio Na Arena, Grêmio faz 3 a 2 no Caxias e chega a mais uma final do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Diego Costa fez dois gols e teve ótima atuação na partida. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Diego Costa fez dois gols e teve ótima atuação na partida. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogando na Arena na noite dessa terça-feira (26), o Grêmio venceu o Caxias por 3 a 2. Com o resultado, a equipe comandada por Renato Portaluppi vai disputar a final do Campeonato Gaúcho contra o Juventude, que eliminou o Inter nos pênaltis nas semifinais. A primeira partida da decisão será disputada neste sábado (30), às 16h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, na Serra. Já a volta será na Arena, dia 6 de abril, no mesmo horário.

Jogo

O Grêmio precisou de apenas da primeira etapa para sacramentar a classificação. Dono do jogo, entretanto, abriu o placar aos 20 minutos. Pavón bateu cruzado dentro da área e o artilheiro Diego Costa fez 1 a 0. O gol tornou o jogo ainda mais tranquilo para Tricolor, que chegou ao segundo aos 29 minutos. Gustavo Nunes pegou sobra de bola, arrancou e passou para Cristaldo ampliar.

O terceiro, contudo, foi uma obra-prima. Aos 38 minutos, João Pedro cruzou da direita, Diego Costa fintou Jean Pierre com a matada de bola no peito e concluiu com categoria. A primeira parte só não foi totalmente de celebração para o Grêmio porque, já nos acréscimos, o lateral Mayk ergueu demais o pé em disputa de bola com Álvaro e acabou expulso.

Com a vantagem no placar, Renato Portaluppi, afinal, repôs a perda na linha defensiva colocando Wesley Costa na vaga de Cristaldo. Desse modo, o Caxias voltou com mais domínio territorial e desperdiçou duas boas oportunidades, com Elyeser e Vítor Feijão. O gol estava maduro e, sendo assim, saiu aos 13 minutos. Em cobrança de escanteio, Caíque soltou e Vítor Feijão descontou para o clube da Serra Gaúcha.

Tendo um a mais em campo e empolgado pelo gol, o Caxias continuou melhor e teve oportunidades de diminuir ainda mais a diferença. Aos 22, Tomás Bastos obrigou o goleiro Caíque a fazer bela defesa após cobrança de falta. Nove minutos depois, Vitor Feijão perdeu chance na pequena área depois que Caíque deu rebote.

De tanto tentar, o Caxias fez o segundo aos 36 minutos. Tomás Bastos, um dos destaques do jogo, pegou rebote do goleiro adversário e diminuiu a vantagem gremista. Os visitantes pressionaram até o fim, mas o placar se manteve e o Grêmio garantiu a classificação.

Ficha técnica

– Grêmio: Caíque, João Pedro, Rodrigo Ely, Kanneman e Mayk; Villasanti, Pepê (Du Queiroz) e Cristaldo (Wesley Costa); Pavón (Dodi), Gustavo Nunes (Soteldo) e Diego Costa (André). Técnico: Renato Portaluppi.

– Caxias: Fabian Volpi, Marcelo Ferreira, Jean Pierre (Matheus Rocha), Cezar e Dudu Mandai; Barba, Emerson Martins (Vitor Feijão, Intervalo), Elyeser (Lustosa) e Tomas Bastos; Gabriel Silva (Robinho) e Alvaro (Joel). Técnico: Argel Fuchs.

– Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves. Assistentes: Mauricio Coelho Silva e Otavio Legramanti. VAR: Daniel Nobre Bins.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-na-final/

Na Arena, Grêmio faz 3 a 2 no Caxias e chega a mais uma final do Campeonato Gaúcho

2024-03-26