Porto Alegre Mercado Público de Porto Alegre tem horários diferenciados por causa da Páscoa

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











No feriado de sexta-feira, centro de compras encerrará o expediente às 13h. (Foto: Ana Maria Krack/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A demanda ampliada pelo feriado de Páscoa motivou o Mercado Público de Porto Alegre a trabalhar nesta semana com horários alterados, para melhor atender consumidores e visitantes. Até quinta-feira (28), as mais de 100 bancas estarão abertas até as 20h, sendo que os restaurantes podem funcionar até mais tarde.

Na Sexta-Feira Santa (29), o popular centro de compras funcionará das 7h às 13h. Já no sábado (30) o funcionamento será normal (7h30min-18h), ao passo que no domingo (31) as bancas atenderão ao público entre 9h e 13h, enquanto restaurantes permanecerão até as 15h. Outros detalhes podem ser conferidos no site prefeitura.poa.br.

Feira do Peixe

Do lado de fora, no Largo Glênio Peres, prossegue a 244ª Feira do Peixe de Porto Alegre. O tradicional evento funciona nesta quarta (27) e quinta das 8h30min às 22h, com horário reduzido até as 13h no feriado da Sexta Santa.

São 40 bancas de pescados resfriados e congelados, além de quatro unidades comercializando alimentos como tainha assada na taquara, porção de violinha, bolinhos e espetinhos de peixe.

O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGov), em parceria com a Colônia de Pescadores Z-5 e Associação dos Pescadores e Piscicultores do Extremo-Sul (Appesul).

Titular da pasta municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, responsável pela organização da feira, destaca o investimento da prefeitura:

“Estamos fomentando a atividade de pesca na cidade, com um investimento de quase R$ 400 mil para a realização deste evento. Queremos que os pescadores tenham, cada vez, melhores condições para produzir e vender o seu pescado”.

O presidente da Colônia de Pescadores Z-5, Gilmar Coelho, ressalta as melhorias da estrutura para os pescadores: “Este ano contamos com a organização e o investimento da prefeitura. Temos melhores condições para fazer um grande evento. Esperamos superar as vendas e o público do ano passado”.

Terminal revitalizado

A poucas quadras dali, o prefeito Sebastião Melo e o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, realizaram nessa terça-feira (26) uma vistoria no terminal de ônibus Rui Barbosa, sob o Centro Popular de Compras – o “Camelódromo”.

As instalações foram revitalizadas com nova pintura geral, instalação de piso podotátil, troca de luminárias, implementação e qualificação de rampas de acessibilidade e a construção de sanitários.

Já nesta quarta (27), começa a reforma do terminal Uruguai, também no Centro Histórico. Será providenciadas melhorias como piso podotátil, recomposição dos guarda-corpos, tratamento e pintura de toda a estrutura metálica, reparos no corrimão, troca da cobertura, manutenção de calha e do sistema pluvial.

Na Zona Norte, a prefeitura finaliza a primeira etapa de melhorias do Terminal Triângulo e prossegue com os serviços de qualificação das estações Lindoia, Baltazar e Cristo Redentor. Na lista estão renovação geral da pintura, troca de policarbonato translúcido, complementação de piso podotátil e execução de rampas de acessibilidade.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/mercado-publico-de-porto-alegre-tem-horarios-diferenciados-por-causa-da-pascoa/

Mercado Público de Porto Alegre tem horários diferenciados por causa da Páscoa

2024-03-26