Futebol Grêmio notifica Flamengo após perícia descartar injúria racial contra Carlinhos; Tricolor enfrenta o Criciúma nesta quarta pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Atacante do Flamengo afirmou ter sido alvo de racismo ao deixar o gramado. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em nota oficial divulgada nessa terça-feira (24), o Grêmio informou que enviou notificações ao Flamengo e ao jornal Lance! para que se retratem formalmente pelas acusações de injúria racial contra o atacante Carlinhos. O caso ocorreu no último final de semana após a vitória por 3 a 2 sobre o Rubro-Negro, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com a equipe gaúcha, foi realizada perícia nos áudios e vídeos do incidente, que descartaram que o atleta flamenguista tenha sofrido racismo por parte de um torcedor tricolor. As empresas Grupo Peritos, do Rio, e Becker&Sawitzki, de São Paulo, foram as responsáveis pelos laudos.

Jogo atrasado

Nesta quarta (25), o Grêmio recebe o Criciúma, às 19h, na Arena, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, um dos dois jogos atrasados do Tricolor por conta das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul.

A novidade é a volta do técnico Renato Portaluppi, que cumpriu suspensão nas rodadas 26 e 27. Entretanto, ele passará por novo julgamento no STJD na quinta e pode voltar a ser desfalque.

Ainda em recuperação de lesão muscular, Rodrigo Ely e Jemerson não serão opções para a comissão técnica nesta quarta. Dessa forma, Gustavo Martins seguirá como titular ao lado de Kannemann.

O Grêmio deve entrar em campo com Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo, Monsalve e Soteldo; Braithwaite.

2024-09-24