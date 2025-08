Grêmio Grêmio observa movimentações no mercado que podem abrir caminho para Róger Guedes

O desejo do Grêmio de contar com Róger Guedes não é segredo nos bastidores do futebol brasileiro. Com apoio financeiro dos empresários Marcelo Marques e Celso Rigo, o clube gaúcho monitora atentamente os desdobramentos do mercado internacional que podem favorecer a negociação com o ex-atacante de Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians.

A possível transferência de Brian Rodríguez, ponta uruguaio do América-MEX, para o Al-Rayyan, do Catar, pode ser o gatilho que libera Róger Guedes para o Grêmio. Isso porque o clube catari, atual equipe do brasileiro, já teria uma reposição encaminhada.

Segundo informações do canal mexicano TUDN, o Al-Rayyan apresentou uma proposta de US$ 8 milhões (cerca de R$ 43 milhões) por Brian Rodríguez. O técnico do América, André Jardine, confirmou publicamente o interesse estrangeiro e não descartou a saída do jogador:

“Sobre o Brian, sabemos o que todos sabem, que sim, há ofertas por ele. É um jogador que, praticamente em todos os mercados, desperta interesse de mais de um clube. É um jogador que queremos muito, tem o seu valor dentro do elenco e, até onde sabemos, está feliz no América. Mas temos que estar prontos no mercado. […] Dependendo do nível da oferta, pode ser interessante para todas as partes” ,declarou Jardine.

Para suprir uma eventual saída, o América já teria um nome em vista: Agustín Palavecino, meia-atacante argentino que atuou pelo River Plate e atualmente defende o Necaxa, também do México.

Formado nas categorias de base do Peñarol e com 28 jogos e quatro gols pela Seleção Uruguaia, Brian Rodríguez já foi alvo de diversos clubes brasileiros. Em 2023, o Corinthians tentou sua contratação. Mais recentemente, Cruzeiro, Santos e Vasco da Gama também demonstraram interesse no ponta.

Enquanto o mercado se movimenta, o Grêmio segue atento à possível “dança das cadeiras” que pode abrir espaço para realizar um dos seus principais desejos da temporada: trazer Róger Guedes de volta ao futebol brasileiro.

