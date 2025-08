Esporte Definidos os semifinalistas do Gauchão Série A2; veja os confrontos

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Com domínio do início ao fim, o Aimoré garantiu a vaga ao vencer o Lajeadense por 2 a 0 sem maiores dificuldades. Foto: Fábio Moraes/Aimoré Com domínio do início ao fim, o Aimoré garantiu a vaga ao vencer o Lajeadense por 2 a 0 sem maiores dificuldades. (Foto: Fábio Moraes/Aimoré) Foto: Fábio Moraes/Aimoré

Na noite desta terça-feira (5), quatro partidas encerraram as disputas das quartas de final do Gauchão Série A2 2025 e definiram os semifinalistas da competição. Aimoré, Novo Hamburgo, Veranópolis e Inter-SM seguem vivos na briga pelo acesso à elite do futebol gaúcho.

O Aimoré confirmou a classificação ao vencer o Lajeadense por 2 a 0 no Estádio Cristo Rei, repetindo a boa atuação da ida, quando havia vencido por 1 a 0 fora de casa. O Novo Hamburgo, por sua vez, fez valer o mando de campo e goleou o Gramadense por 5 a 1, no Estádio do Vale, após empate sem gols na primeira partida.

Em duelo eletrizante, Veranópolis e Passo Fundo protagonizaram um dos confrontos mais disputados da fase. Após perder por 2 a 1 no jogo de ida, o Tricolor do Planalto devolveu o placar no Vermelhão da Serra, levando a definição para as penalidades. Nas cobranças, o Pentacolor converteu todas, enquanto Eduardo desperdiçou a última tentativa do Passo Fundo, selando a vaga para os visitantes por 5 a 3.

No Estádio Presidente Vargas, o Inter-SM garantiu sua classificação ao bater o Bagé por 2 a 0. O Alvirrubro havia empatado o primeiro jogo e construiu sua vitória com gols de Wilson Jr e Mateus Santana, além de se aproveitar da expulsão do zagueiro Josué, que dificultou a reação da equipe visitante.

Confrontos

As semifinais do Gauchão Série A2 começam neste domingo (10), e trazem dois embates históricos. De um lado, Aimoré e Novo Hamburgo protagonizam o tradicional Clássico do Vale, um dos confrontos mais emblemáticos do futebol regional. A partida de ida será disputada às 19h30min, no Estádio do Vale. A volta está marcada para o dia 17 de agosto, às 15 horas, no Cristo Rei, com mando do Aimoré — dono da melhor campanha até o momento.

No outro lado da chave, Inter-SM e Veranópolis medem forças em um duelo marcado pela regularidade das campanhas e pela consistência defensiva. A ida acontece no Antônio David Farina, também neste domingo, às 15 horas. O jogo decisivo será realizado no Estádio Presidente Vargas, em Santa Maria, no dia 17, no mesmo horário.

Os dois vencedores das semifinais não apenas avançam à grande final da Série A2, como garantem vaga na elite do Gauchão 2026.

