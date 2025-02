Grêmio Grêmio pede acesso aos áudios do VAR após pênalti não marcado contra o Juventude

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

O Tricolor postou o vídeo do polêmico lance onde Monsalve teria sofrido pênalti. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Grêmio se pronunciou oficialmente, afirmando que solicitará os áudios do VAR sobre o lance.

O Grêmio fez uma publicação para reclamar da arbitragem na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude no último sábado (22), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Em suas redes sociais, o Tricolor postou o vídeo do polêmico lance do primeiro tempo, onde Monsalve teria, na visão da diretoria Tricolor, sofrido pênalti do zagueiro Abner.

O árbitro Jonathan Pinheiro e o árbitro de vídeo Douglas da Silva concluíram que não houve penalidade, o que levou a reclamações imediatas dos jogadores em campo.

“Alguém achou que não foi pênalti ao assistir esta imagem? Talvez só o árbitro e os responsáveis pelo VAR. A propósito, alguém consegue entender os critérios do VAR neste Gauchão? Nós, não! Mais uma vez, reforçamos: não queremos nenhum benefício. Queremos uma arbitragem justa! Perde o Grêmio e perde o futebol”, diz o comunicado.

Nesse domingo (23), o Tricolor se pronunciou oficialmente, afirmando que solicitará os áudios do VAR por conta deste e de outro lance polêmico. Na etapa final, quando o Grêmio já vencia por 2 a 1, Edenilson marcou o terceiro da equipe, mas o gol acabou sendo anulado após o VAR chamar o juiz ao vídeo para revisar uma possível falta cometida pelo volante Camilo em cima de Jadsom, do Juventude.

Nota

“Comunicamos que estamos encaminhando medidas contra o que aconteceu ontem no primeiro jogo da semifinal na Arena, e em outras situações envolvendo a arbitragem e prejuízos ao Grêmio neste Campeonato Gaúcho.

No caso de ontem, houve um erro inquestionável: um pênalti claríssimo não foi assinalado e o árbitro sequer foi chamado pela equipe do VAR.

A partir desta segunda, vamos solicitar formalmente acesso aos áudios do VAR nos lances do pênalti não marcado no jogador Monsalve e também no lance do gol anulado marcado pelo Edenilson. Nesta oportunidade, diferente do ocorrido no pênalti não marcado, o VAR agiu e chamou o árbitro para conferência do lance, que foi anulado.

O objetivo deste pedido é tentar entender os critérios adotados pelos integrantes do VAR na análise de dois lances semelhantes, mas com decisões completamente diferentes.

Além dessa medida, comunicamos que solicitaremos, em pedido formal, explicações da Federação Gaúcha de Futebol a respeito dos lances acima mencionados e outros ocorridos na competição.

Por fim reforçaremos o pedido de arbitragem de fora do Rio Grande do Sul nas próximas partidas, com o objetivo de extinguir qualquer tipo de possível condicionamento dos árbitros que conduzirão as fases decisivas de um dos campeonatos estaduais mais importantes do Brasil.

Nós, do Grêmio, não aceitaremos qualquer condição que fuja de uma arbitragem justa e um campeonato decidido apenas dentro das quatro linhas.”

