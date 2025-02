Inter Lesionado, Borré acelera recuperação e aumenta expectativa por retorno no Inter

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

O colombiano não esteve presente na vitória do Colorado por 2 a 0 sobre o Caxias. Foto: Ricardo Duarte/Inter O colombiano não esteve presente na vitória do Colorado por 2 a 0 sobre o Caxias. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O atacante colombiano Rafael Borré, afastado dos gramados devido a um desconforto muscular na coxa, compartilhou um vídeo treinando no Centro de Treinamento do Inter. Mesmo sob cuidados do departamento médico, o jogador demonstrou foco total na recuperação para voltar a ajudar a equipe o quanto antes.

Borré esteve no CT do clube por volta das 12h desse domingo (23). No vídeo divulgado, o atacante aparece acompanhado da filha enquanto realiza diversos exercícios de fortalecimento e recuperação. A cena chamou a atenção dos torcedores, que elogiaram a dedicação do jogador em meio ao tratamento.

O colombiano não esteve presente na vitória do Colorado por 2 a 0 sobre o Caxias, no último sábado (22), pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Apesar da ausência em campo, Borré mostrou comprometimento ao realizar exercícios físicos para acelerar o processo de cicatrização da lesão.

A equipe médica do clube segue monitorando a evolução do atleta e espera contar com ele nas próximas fases decisivas da temporada, mas não estipulou um prazo exato para o retorno de Borré.

Apesar da ausência de um dos goleadores da equipe, o Inter não sentiu falta de seu matador. Os gols da partida foram marcados pelo atacante Vitinho. Com a vantagem, o Colorado pode perder o jogo de volta até por um gol de diferença que se classifica para as finais da competição regional. O próximo confronto entre as equipes será no sábado (1°), às 21h30min, no estádio Beira-Rio.

No duelo de volta, o Grená precisa vencer por três gols de diferença para chegar à final. Em caso de uma vitória do Caxias por dois gols de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis. Quem passar, enfrentará na decisão o vencedor do confronto entre Grêmio e Juventude.

Apesar da grande vantagem, o técnico Roger Machado tratou de diminuir a euforia em torno do resultado.

“Não coloca porque ainda tem outro jogo. Resultado importante conquistado, mas não podemos desmerecer o adversário e intenção de ele querer passar. Mas o 2 a 0 foi grande resultado”, afirmou.

Roger reconheceu que o desempenho antes do intervalo não foi o ideal, com poucas oportunidades.

“Dois tempos distintos, um mais equilibrado. Tivemos o controle da bola, mas poucas oportunidades. Calor muito grande. Depois do intervalo, conseguimos os corredores laterais e as jogadas aconteceram. Dois gols do Vitinho, um jogador que sempre procura o gol. Estrutura tática diferente, mas, na média, fizemos um bom jogo”, finalizou.

Lesionado, Borré acelera recuperação e aumenta expectativa por retorno no Inter

2025-02-23