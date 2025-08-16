Grêmio Grêmio perde Braithwaite e aposta em Carlos Vinícius para o duelo contra o Atlético-MG no Brasileirão

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Centroavante Carlos Vinícius busca encerrar um jejum de 1 ano e 5 meses sem marcar Foto: Lucas Uebel/Grêmio Centroavante busca encerrar um jejum de 1 ano e 5 meses sem marcar. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Não bastasse o momento delicado, agravado pela derrota por 1 a 0 para o lanterna Sport em plena Arena do Grêmio no último domingo (10), o Tricolor Gaúcho terá mais um desafio pela frente: enfrentar o Atlético-MG sem seu artilheiro.

Braithwaite recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Leão da Ilha do Retiro e cumprirá suspensão automática. Com isso, o recém-contratado Carlos Vinícius será titular no confronto deste domingo (17), às 16 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Carlos Vinícius chegou ao Grêmio após encerrar contrato com o Fulham, da Inglaterra. Sua estreia aconteceu justamente na derrota para o Sport, quando entrou aos 13 minutos do segundo tempo e formou dupla de ataque com Braithwaite. Apesar do resultado negativo, o centroavante se destacou pelo esforço e pelas tentativas de finalização, sendo um dos poucos que escaparam das críticas da torcida.

A primeira chance como titular na Série A será especial para Carlos Vinícius: ele voltará a atuar em Minas Gerais, estado onde iniciou sua carreira profissional pela Caldense, em 2017.

Ainda naquele ano, transferiu-se para o futebol europeu, onde viveu bons momentos, especialmente no Benfica — foram 24 gols e 10 assistências em 47 jogos na temporada 2019/2020. No Tottenham, atuou sob o comando de José Mourinho e foi reserva de Harry Kane.

Apesar do currículo internacional, Carlos Vinícius chega ao Grêmio com um desafio pessoal: encerrar um longo jejum de gols. Seu último gol foi marcado em 17 de março de 2024, na vitória do Galatasaray por 4 a 3 sobre o Kasimpasa, pelo Campeonato Turco. Desde então, atuou apenas 23 minutos pelo clube turco e 14 pelo Fulham na temporada 2024/2025.

Agora, com a camisa tricolor e diante do Atlético-MG, Carlos Vinícius terá a chance de reencontrar as redes e ajudar o Grêmio a se reerguer em um momento decisivo da competição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-perde-braithwaite-e-aposta-em-carlos-vinicius-para-o-duelo-contra-o-atletico-mg-no-brasileirao/

Grêmio perde Braithwaite e aposta em Carlos Vinícius para o duelo contra o Atlético-MG no Brasileirão

2025-08-16