Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Em 65 confrontos pelo Brasileirão, Atlético-MG e Grêmio empataram 16 vezes Foto: Lucas Uebel/Grêmio Em 65 confrontos pelo Brasileirão, Atlético-MG e Grêmio empataram 16 vezes. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Atlético-MG e Grêmio protagonizam uma das rivalidades interestaduais mais tradicionais do futebol brasileiro. Com mais de seis décadas de confrontos pelo Campeonato Brasileiro, os duelos entre mineiros e gaúchos são sinônimo de intensidade, equilíbrio e história. Os dois times têm confronto neste domingo (17), às 16h, pelo Brasileirão.

Ao todo, Atlético-MG e Grêmio se enfrentaram 65 vezes na principal competição nacional. O Tricolor Gaúcho leva ligeira vantagem:

Estatística Atlético-MG Grêmio Vitórias 23 (35%) 26 (40%) Empates 16 (25%) — Gols marcados 73 (1,12/jogo) 85 (1,31/jogo)

A frequência de empates — cerca de um quarto dos jogos — reforça o equilíbrio da rivalidade. O Atlético-MG balançou as redes em 60% dos confrontos, enquanto o Grêmio marcou em 69% deles.

O fator casa tem papel crucial nesse duelo. Em Belo Horizonte, o Atlético-MG é dominante:

34 jogos como mandante: 18 vitórias, 8 empates, 8 derrotas

Já em Porto Alegre, o Grêmio impõe respeito:

31 jogos como mandante: 18 vitórias, 8 empates, 5 derrotas

Essa alternância de domínio contribui para a imprevisibilidade do confronto, tornando cada partida uma incógnita.

Alguns jogos ficaram gravados na memória dos torcedores:

Grêmio 5 x 0 Atlético-MG (1996): maior goleada tricolor no duelo

Atlético-MG 3 x 0 Grêmio (2001, 2004 e 2023): triunfos expressivos em BH

Atlético-MG 3 x 2 Grêmio (1998 e 2024): vitórias fora de casa que quebraram sequências positivas dos gaúchos

Grêmio 4 x 0 Atlético-MG (2008): maior vitória gremista como visitante

Os placares mais recorrentes também revelam padrões: o 0 a 0 é comum em Belo Horizonte, enquanto 2 a 0 e 1 a 0 para o Grêmio aparecem com frequência no Sul.

Em 2025, Atlético-MG e Grêmio voltam a se enfrentar em momentos distintos da temporada, mas com a mesma expectativa de sempre: um jogo disputado, com peso na tabela e carregado de história.

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo (Kannemann) e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Cristian Oliveira, Alysson e Carlos Vinicius.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander (Gabriel Menino) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Hulk (Biel), Cuello (Reinier) e Rony.

