Em 65 confrontos pelo Brasileirão, Atlético-MG e Grêmio empataram 16 vezesFoto: Lucas Uebel/Grêmio
Atlético-MG e Grêmio protagonizam uma das rivalidades interestaduais mais tradicionais do futebol brasileiro. Com mais de seis décadas de confrontos pelo Campeonato Brasileiro, os duelos entre mineiros e gaúchos são sinônimo de intensidade, equilíbrio e história. Os dois times têm confronto neste domingo (17), às 16h, pelo Brasileirão.
Ao todo, Atlético-MG e Grêmio se enfrentaram 65 vezes na principal competição nacional. O Tricolor Gaúcho leva ligeira vantagem:
|Estatística
|Atlético-MG
|Grêmio
|Vitórias
|23 (35%)
|26 (40%)
|Empates
|16 (25%)
|—
|Gols marcados
|73 (1,12/jogo)
|85 (1,31/jogo)
A frequência de empates — cerca de um quarto dos jogos — reforça o equilíbrio da rivalidade. O Atlético-MG balançou as redes em 60% dos confrontos, enquanto o Grêmio marcou em 69% deles.
O fator casa tem papel crucial nesse duelo. Em Belo Horizonte, o Atlético-MG é dominante:
34 jogos como mandante: 18 vitórias, 8 empates, 8 derrotas
Já em Porto Alegre, o Grêmio impõe respeito:
31 jogos como mandante: 18 vitórias, 8 empates, 5 derrotas
Essa alternância de domínio contribui para a imprevisibilidade do confronto, tornando cada partida uma incógnita.
Alguns jogos ficaram gravados na memória dos torcedores:
Grêmio 5 x 0 Atlético-MG (1996): maior goleada tricolor no duelo
Atlético-MG 3 x 0 Grêmio (2001, 2004 e 2023): triunfos expressivos em BH
Atlético-MG 3 x 2 Grêmio (1998 e 2024): vitórias fora de casa que quebraram sequências positivas dos gaúchos
Grêmio 4 x 0 Atlético-MG (2008): maior vitória gremista como visitante
Os placares mais recorrentes também revelam padrões: o 0 a 0 é comum em Belo Horizonte, enquanto 2 a 0 e 1 a 0 para o Grêmio aparecem com frequência no Sul.
Em 2025, Atlético-MG e Grêmio voltam a se enfrentar em momentos distintos da temporada, mas com a mesma expectativa de sempre: um jogo disputado, com peso na tabela e carregado de história.
Prováveis escalações
Grêmio: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo (Kannemann) e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Cristian Oliveira, Alysson e Carlos Vinicius.
Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander (Gabriel Menino) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Hulk (Biel), Cuello (Reinier) e Rony.