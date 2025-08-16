Inter Inter prioriza Libertadores e pode poupar titulares contra o Flamengo no Brasileirão

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Carbonero faz fisioterapia em três turnos para tentar voltar contra o Flamengo na Libertadores Foto: Ricardo Duarte/Internacional Carbonero faz fisioterapia em três turnos para tentar voltar contra o Flamengo na Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar de manter o discurso de valorização do Campeonato Brasileiro, o Inter já iniciou — ainda que de forma não oficial — uma operação voltada para o jogo decisivo contra o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores. A derrota por 1 a 0 no Maracanã, na última quarta-feira (13), deixou o confronto em aberto, como destacou o técnico Roger Machado: “A disputa está bem aberta”.

Para avançar às quartas de final, o Colorado precisa vencer o Rubro-Negro por dois gols de diferença no jogo de volta. Antes do reencontro pela Libertadores, Inter e Flamengo se enfrentam neste domingo (17), às 18h30min, pelo Brasileirão, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Com o foco voltado para o torneio continental, a tendência é que o Colorado entre em campo com uma equipe alternativa.

Nos dois treinos pós-jogo, os titulares apenas realizaram atividades leves e trabalhos na academia. A escalação provável para o fim de semana é praticamente toda reserva:

Provável time: Rochet; Benítez, Clayton, Victor Gabriel e Pablo (ou Juninho); Richard, Bruno Henrique, Vitinho, Gustavo Prado; Rafael Borré e Valencia.

Roger Machado já havia sinalizado essa possibilidade: “O Brasileiro é importante, mas essa partida vem bem no meio de uma disputa. Vamos ver quem estará bem recuperado para o domingo.”

Outro ponto da operação Libertadores é a recuperação do atacante Carbonero. Com lesão muscular na coxa esquerda, o camisa 7 realiza fisioterapia em três turnos — manhã e tarde no clube, e à noite em casa com um profissional particular.

A dedicação tem justificativa: Carbonero vive boa fase, com três gols em cinco jogos, enquanto Wesley, seu concorrente direto, marcou apenas uma vez em 2025. Roger Machado e sua comissão técnica trabalham em três pontos cruciais para reverter o placar contra o Flamengo:

Melhorar o posicionamento na bola aérea defensiva – O gol de Bruno Henrique saiu em escanteio, evidenciando falhas nesse setor. Reter a posse após os desarmes – O Inter teve dificuldades em manter a bola, permitindo ao Flamengo mais de 70% de posse.

Evitar contra-ataques – Como o Colorado precisará atacar, o risco de perder a bola e ser surpreendido será alto. Com foco total na Libertadores, o Inter prepara terreno para um dos jogos mais importantes da temporada — e o Brasileirão, por ora, entra em segundo plano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-prioriza-libertadores-e-pode-poupar-titulares-contra-o-flamengo-no-brasileirao/

Inter prioriza Libertadores e pode poupar titulares contra o Flamengo no Brasileirão

2025-08-16