Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Torcedores cercaram ônibus em que se encontrava o elenco relacionado para o confronto contra o Atlético-MG válido pela primeira rodada do returno do Brasileirão Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vivendo um momento turbulento e com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, o Grêmio atravessou instantes de tensão neste sábado (16). A delegação gremista foi alvo de protestos durante o embarque para Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG no domingo, em duelo pelo Campeonato Brasileiro.

Em vídeos que circulam das redes sociais é possível ver, inclusive, um início de confusão mais intensa e com seguranças do clube contendo o que parecem ser torcedores do clube. O incidente aconteceu no início da tarde em uma área privada do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Um dos membros da equipe de segurança do Grêmio chegou a ser agredido e precisou de atendimento. Vindo de duas derrotas no Campeonato Brasileiro e com o técnico Mano Menezes pressionado, o Tricolor é o 15º colocado, com 20 pontos. O Vasco, que abre a zona de rebaixamento, tem 16.

2025-08-16