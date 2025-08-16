Inter Inter x Flamengo: rivalidade histórica e emoção garantida no Brasileirão

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Nos confrontos pelo Brasileirão, o fator casa pesa: o Inter venceu 20 dos 38 jogos em Porto Alegre, enquanto o Flamengo levou 19 dos 35 no Rio. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Nos confrontos pelo Brasileirão, o fator casa pesa: o Inter venceu 20 dos 38 jogos em Porto Alegre, enquanto o Flamengo levou 19 dos 35 no Rio. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Inter e Flamengo protagonizaram um dos confrontos mais tradicionais e intensos do Campeonato Brasileiro. Com elencos históricos, grandes craques e torcidas apaixonadas, o duelo entre gaúchos e cariocas transcende gerações e é marcado por emoção, rivalidade e disputas decisivas. A dupla se enfrenta neste domingo (17), às 18h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Ao longo dos anos, os dois clubes se enfrentaram em momentos cruciais da competição: brigas por título, disputas por vaga na Libertadores e partidas que marcaram época.

O histórico mostra um certo equilíbrio, com o Internacional levando vantagem no número total de vitórias, especialmente quando joga em Porto Alegre. Já o Flamengo costuma se impor no Maracanã, onde é mais forte como mandante.

Essa dinâmica de mando de campo é uma das chaves para entender a rivalidade. Em diferentes eras do futebol brasileiro, o confronto já colocou frente a frente esquadrões lendários — como o Inter bicampeão brasileiro no fim dos anos 1970 e o Flamengo multicampeão nos anos 1980 — além de duelos recentes com ambos brigando por títulos.

Histórico do Confronto pelo Brasileirão

Estatística Inter Flamengo Empates Total de jogos 73 — — Vitórias 28 (38%) 24 (33%) 21 (29%) Gols marcados 104 (1,42/jogo) 86 (1,18/jogo) — Jogos no Rio de Janeiro 8 vitórias 19 vitórias 8 empates Jogos em Porto Alegre 20 vitórias 5 vitórias 13 empates

Os números revelam que o fator casa é decisivo. O Inter marcou gols em 74% dos jogos, enquanto o Flamengo balançou as redes em 71%. Ambos sofreram gols em mais de 70% das partidas, o que reforça a tendência de confrontos abertos e com emoção para os dois lados.

Entre os duelos mais lembrados está o empate por 2 a 2 no Beira-Rio em 2020, na reta final do Brasileirão, quando os dois clubes disputavam diretamente o título. No mesmo campeonato, o Flamengo venceu por 2 a 1 no Maracanã, resultado decisivo para a conquista do troféu.

Nos anos 2000, o Inter brilhou com goleadas em casa, como o 4 a 0 em 2004. Já o Flamengo aplicou um 3 a 0 marcante em 2009 no Maracanã. Nos anos 1980, com craques como Zico e Falcão, o equilíbrio também foi a tônica, com vitórias importantes para ambos os lados.

Além dos grandes jogos, o duelo já teve polêmicas envolvendo arbitragem e decisões de campeonato, o que só aumenta a tensão e a rivalidade a cada reencontro.

O encontro entre Internacional e Flamengo no Brasileirão é cercado de expectativa, não apenas pelo peso das camisas, mas pela imprevisibilidade do resultado. A história mostra que o equilíbrio é constante — e a emoção, garantida.

