Sábado, 16 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025
Nos confrontos pelo Brasileirão, o fator casa pesa: o Inter venceu 20 dos 38 jogos em Porto Alegre, enquanto o Flamengo levou 19 dos 35 no Rio.Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Inter e Flamengo protagonizaram um dos confrontos mais tradicionais e intensos do Campeonato Brasileiro. Com elencos históricos, grandes craques e torcidas apaixonadas, o duelo entre gaúchos e cariocas transcende gerações e é marcado por emoção, rivalidade e disputas decisivas. A dupla se enfrenta neste domingo (17), às 18h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.
Ao longo dos anos, os dois clubes se enfrentaram em momentos cruciais da competição: brigas por título, disputas por vaga na Libertadores e partidas que marcaram época.
O histórico mostra um certo equilíbrio, com o Internacional levando vantagem no número total de vitórias, especialmente quando joga em Porto Alegre. Já o Flamengo costuma se impor no Maracanã, onde é mais forte como mandante.
Essa dinâmica de mando de campo é uma das chaves para entender a rivalidade. Em diferentes eras do futebol brasileiro, o confronto já colocou frente a frente esquadrões lendários — como o Inter bicampeão brasileiro no fim dos anos 1970 e o Flamengo multicampeão nos anos 1980 — além de duelos recentes com ambos brigando por títulos.
Histórico do Confronto pelo Brasileirão
|Estatística
|Inter
|Flamengo
|Empates
|Total de jogos
|73
|—
|—
|Vitórias
|28 (38%)
|24 (33%)
|21 (29%)
|Gols marcados
|104 (1,42/jogo)
|86 (1,18/jogo)
|—
|Jogos no Rio de Janeiro
|8 vitórias
|19 vitórias
|8 empates
|Jogos em Porto Alegre
|20 vitórias
|5 vitórias
|13 empates
Os números revelam que o fator casa é decisivo. O Inter marcou gols em 74% dos jogos, enquanto o Flamengo balançou as redes em 71%. Ambos sofreram gols em mais de 70% das partidas, o que reforça a tendência de confrontos abertos e com emoção para os dois lados.
Entre os duelos mais lembrados está o empate por 2 a 2 no Beira-Rio em 2020, na reta final do Brasileirão, quando os dois clubes disputavam diretamente o título. No mesmo campeonato, o Flamengo venceu por 2 a 1 no Maracanã, resultado decisivo para a conquista do troféu.
Nos anos 2000, o Inter brilhou com goleadas em casa, como o 4 a 0 em 2004. Já o Flamengo aplicou um 3 a 0 marcante em 2009 no Maracanã. Nos anos 1980, com craques como Zico e Falcão, o equilíbrio também foi a tônica, com vitórias importantes para ambos os lados.
Além dos grandes jogos, o duelo já teve polêmicas envolvendo arbitragem e decisões de campeonato, o que só aumenta a tensão e a rivalidade a cada reencontro.
O encontro entre Internacional e Flamengo no Brasileirão é cercado de expectativa, não apenas pelo peso das camisas, mas pela imprevisibilidade do resultado. A história mostra que o equilíbrio é constante — e a emoção, garantida.