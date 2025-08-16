Sábado, 16 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025
Com 66 gols marcados e apenas 1 sofrido, o Grêmio Sub-15 chega à final do Gauchão com a melhor campanha da competiçãoFoto: Angelo Pieretti/Grêmio
A equipe Sub-15 da Base Gremista confirmou sua força no Campeonato Gaúcho da categoria ao vencer o Juventude por 1 a 0 na manhã deste sábado (16), em Eldorado do Sul. Após aplicar uma goleada fora de casa no jogo de ida, o time comandado por Gustavo Corrêa voltou a superar o rival da Serra e garantiu vaga na grande final do Estadual.
Com vantagem de 4 a 1 no placar agregado, o Grêmio entrou em campo com postura estratégica, apostando em contra-ataques para explorar os espaços deixados pelo Juventude. A equipe adversária tentou reagir e, em uma jogada rápida, provocou a expulsão do lateral-direito Gabriel aos 14 minutos.
Mesmo com um jogador a menos, o Tricolor manteve o controle da partida. Aos 21 minutos, João Gabriel fez jogada em diagonal e encontrou Rhyan livre na ponta esquerda. No cruzamento rasteiro, Lucas Kosso apareceu na área e empurrou para o fundo das redes: Grêmio 1 a 0.
Com o resultado, o Grêmio fechou o confronto com vitória por 5 a 1 no placar agregado e garantiu presença em sua terceira final consecutiva do Gauchão Sub-15. O adversário será definido neste domingo, no duelo entre Novo Hamburgo e Internacional.
Atual campeão da competição, o Tricolor busca o bicampeonato com números impressionantes: melhor campanha geral, melhor ataque com 66 gols marcados e melhor defesa, com apenas um gol sofrido em toda a competição.
Escalação do Grêmio Sub-15
Goleiro: Davi
Defensores: Gabriel, Vicente, Nicolas Gabriel, Calebe (Marlon)
Meio-campistas: Guilherme Layme, Kauã Rezende (Ryan Vicente), João Gabriel
Atacantes: Lucas Kosso (Gustavinho), Joãozinho (Kenay), Rhyan
Técnico: Gustavo Corrêa