Sábado, 16 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Brasil conquista o bicampeonato no Pan Júnior de vôlei feminino sub-23

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Ana Rudiger brilhou na final com potência e precisão: foi a maior pontuadora da decisão e eleita a melhor ponteira do Pan Júnior

Foto: Miriam Jeske/COB
Ana Rudiger brilhou na final com potência e precisão: foi a maior pontuadora da decisão e eleita a melhor ponteira do Pan Júnior. (Foto: Miriam Jeske/COB)

A seleção brasileira feminina de vôlei sub-23 brilhou mais uma vez nos Jogos Pan-Americanos Júnior e conquistou, na última sexta-feira (15), o bicampeonato da competição. Com uma campanha impecável, o Brasil reafirmou sua hegemonia no torneio, iniciado em Cali 2021, e garantiu vaga para o Pan de Lima 2027.

Inspiradas por nomes como Diana, Jheovana, Lorena e Marcelle — destaques da primeira geração campeã e protagonistas da seleção principal na VNL 2025 — as jovens atletas mostraram que o futuro do voleibol brasileiro está em boas mãos.

A central Juju, eleita melhor bloqueadora e MVP do torneio, destacou o papel de liderança que a nova geração assume:

“A gente sempre vê as mais velhas como inspiração. Estar aqui e representar muito bem o Brasil, chegar no lugar mais alto do pódio, faz com que a gente entenda que também temos essa responsabilidade. As próximas gerações precisam vir com força total, sabendo que o lugar do Brasil é esse.”

A ponteira Ana Rudiger foi a principal pontuadora da decisão e eleita a melhor da posição no campeonato. Ela celebrou o peso da camisa brasileira e o valor da conquista:

“O Brasil tem uma história linda no voleibol, no mundo todo. Estamos passando por uma renovação e essa oportunidade foi de extrema importância. Representar o Brasil, mostrar nosso voleibol… Espero contribuir por muito tempo com a seleção.”

Na fase classificatória, o Brasil integrou o Grupo B e venceu México, Chile e República Dominicana. Na semifinal, reencontrou as dominicanas e repetiu o placar: 3 sets a 0. A final contra o México também terminou com vitória brasileira por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/19 e 25/14.

Elenco campeão do Brasil Sub-23

Posição Atletas
Levantadoras Helô, Maria Clara Carvalhaes
Opostas Jaque Schmitz, Gabi Carneiro
Ponteiras Maria Clara Andrade, Ana Rudiger, Stephany, Camilly Salomé
Centrais Juju, Adria, Livia
Líbero Lelê

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Grêmio Sub-15 vence por 1 a 0 o Juventude e garante vaga na final do Gauchão
https://www.osul.com.br/brasil-conquista-o-bicampeonato-no-pan-junior-de-volei-feminino-sub-23/ Brasil conquista o bicampeonato no Pan Júnior de vôlei feminino sub-23 2025-08-16
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Grêmio Sub-15 vence por 1 a 0 o Juventude e garante vaga na final do Gauchão
Inter Inter x Flamengo: rivalidade histórica e emoção garantida no Brasileirão
Grêmio Grêmio tem embarque tenso em Porto Alegre com forte protesto de torcedores e segurança agredido
Inter Inter prioriza Libertadores e pode poupar titulares contra o Flamengo no Brasileirão
Grêmio Atlético-MG x Grêmio: uma rivalidade interestadual marcada por equilíbrio e tradição
Grêmio Grêmio perde Braithwaite e aposta em Carlos Vinícius para o duelo contra o Atlético-MG no Brasileirão
Política Bolsonaro é liberado de hospital após 5 horas e exames apontam quadro de gastrite e esofagite
Rio Grande do Sul Pela primeira vez em Caxias do Sul, distribuição da Chama Crioula abre os Festejos Farroupilha
Política Lula planeja nova rodada de ligações a líderes de países para discutir alternativas ao tarifaço
Mundo Presidente da Rússia diz que reunião com Trump foi “extremamente útil”
Pode te interessar

Esporte Guardiola descarta saídas de brasileiros do Manchester City

Esporte De La Cruz volta ao grupo e reforça Flamengo contra o Inter

Esporte Brasil domina no vôlei de base e avança em duas frentes internacionais

Esporte Torcida do Botafogo prepara mosaico em movimento para duelo contra a LDU pela Libertadores