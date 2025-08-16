Esporte Brasil conquista o bicampeonato no Pan Júnior de vôlei feminino sub-23

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Ana Rudiger brilhou na final com potência e precisão: foi a maior pontuadora da decisão e eleita a melhor ponteira do Pan Júnior Foto: Miriam Jeske/COB Ana Rudiger brilhou na final com potência e precisão: foi a maior pontuadora da decisão e eleita a melhor ponteira do Pan Júnior. (Foto: Miriam Jeske/COB) Foto: Miriam Jeske/COB

A seleção brasileira feminina de vôlei sub-23 brilhou mais uma vez nos Jogos Pan-Americanos Júnior e conquistou, na última sexta-feira (15), o bicampeonato da competição. Com uma campanha impecável, o Brasil reafirmou sua hegemonia no torneio, iniciado em Cali 2021, e garantiu vaga para o Pan de Lima 2027.

Inspiradas por nomes como Diana, Jheovana, Lorena e Marcelle — destaques da primeira geração campeã e protagonistas da seleção principal na VNL 2025 — as jovens atletas mostraram que o futuro do voleibol brasileiro está em boas mãos.

A central Juju, eleita melhor bloqueadora e MVP do torneio, destacou o papel de liderança que a nova geração assume:

“A gente sempre vê as mais velhas como inspiração. Estar aqui e representar muito bem o Brasil, chegar no lugar mais alto do pódio, faz com que a gente entenda que também temos essa responsabilidade. As próximas gerações precisam vir com força total, sabendo que o lugar do Brasil é esse.”

A ponteira Ana Rudiger foi a principal pontuadora da decisão e eleita a melhor da posição no campeonato. Ela celebrou o peso da camisa brasileira e o valor da conquista:

“O Brasil tem uma história linda no voleibol, no mundo todo. Estamos passando por uma renovação e essa oportunidade foi de extrema importância. Representar o Brasil, mostrar nosso voleibol… Espero contribuir por muito tempo com a seleção.”

Na fase classificatória, o Brasil integrou o Grupo B e venceu México, Chile e República Dominicana. Na semifinal, reencontrou as dominicanas e repetiu o placar: 3 sets a 0. A final contra o México também terminou com vitória brasileira por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/19 e 25/14.

Elenco campeão do Brasil Sub-23

Posição Atletas Levantadoras Helô, Maria Clara Carvalhaes Opostas Jaque Schmitz, Gabi Carneiro Ponteiras Maria Clara Andrade, Ana Rudiger, Stephany, Camilly Salomé Centrais Juju, Adria, Livia Líbero Lelê

