Política Pesquisa Datafolha: 35% dos eleitores acham que a culpa do tarifaço é de Lula e 39% acreditam que a responsabilidade é da família Bolsonaro

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Levantamento ouviu 2.002 pessoas entre os dias 11 e 12 de agosto. Na foto, Lula (E) e Bolsonaro Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Dados da nova pesquisa Datafolha, divulgados neste sábado (16), mostram que os eleitores se dividem sobre a responsabilidade sobre o tarifaço. Questionados sobre quem é o culpado pelas novas tarifas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi mencionado por 35% dos entrevistados.

Já o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve 22% das menções, enquanto seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), registrou 17%. Somados, os índices de ambos correspondem a 39% das respostas, empatando com o petista no limite da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou menos.

O levantamento também indicou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é considerado o responsável pela taxação por 15% das taxas. Ações dele contra Bolsonaro têm sido citadas em manifestações do presidente americano Donald Trump e seus aliados para justificar a imposição das tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. O magistrado também passou a ser alvo, há duas semanas, de sanções Magnitsky, que incluem restrições como o bloqueio de contas bancárias e de ativos dolarizados.

Outros 3% dos entrevistados responderam que nenhum dos três é o culpado, enquanto 1% afirmou que todos são responsáveis e 7% não souberam responder. O instituto realizou 2.002 entrevistas em 113 municípios entre os dias 11 e 12 de agosto.

Os percentuais variam, no entanto, ao serem consideradas as divisões entre eleitores de Lula e de Bolsonaro. Entre aqueles que votaram no petista em 2022, 73% atribuem a responsabilidade pelo tarifaço a Bolsonaro (38%) e Eduardo (35%), enquanto 11% afirmam que a culpa é de Lula e 5% dizem que é de Moraes.

Já entre bolsonaristas, 58% veem Lula como o motivador das novas tarifas, seguido de 25% que acreditam que as decisões de Moraes provocaram a retaliação americana. Nesse segmento, apenas 5% enxergam Eduardo como culpado e outros 4% atribuem a responsabilidade ao ex-presidente.

O levantamento ouviu 2.002 pessoas em 113 municípios brasileiros entre os dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro geral é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

