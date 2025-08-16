Sábado, 16 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Expointer Grande Final do Concurso Rainha da Expointer 2025 acontece neste domingo em Esteio

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

O evento promete emocionar o público e marcar mais uma edição da história desta importante corte

Foto: Divulgação

Neste domingo (17), o Centro de Eventos Carlos Rivaci Sperotto, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, será palco da grande final do Concurso Rainha da Expointer 2025. O evento, que celebra a beleza, a representatividade e a força da mulher gaúcha, promete emocionar o público e marcar mais uma edição da história desta importante corte.

A programação oficial das candidatas iniciou neste sábado (16) com dinâmicas de integração, ensaios e entrevistas individuais, etapas que avaliam não apenas a beleza, mas também a desenvoltura, conhecimento e capacidade de comunicação das concorrentes.

Sob a direção de Paulo Moura, o concurso conta com o apoio da Subsecretaria do Parque de Exposições Assis Brasil e da Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul), reforçando o vínculo entre a Expointer e as tradições do campo.

O momento mais aguardado da noite será a coroação da Rainha e Princesas da Expointer 2025,além da Rainha Infantil, que representarão oficialmente o evento em agendas oficiais e promocionais durante todo o ano.

Com o lema de valorizar as tradições e dar visibilidade à mulher no agronegócio, a escolha da Corte 2025 promete ser um espetáculo de elegância, emoção e orgulho para o Rio Grande do Sul.

