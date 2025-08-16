Rio Grande do Sul Primeiro Centro de Referência para a Juventude – Reconstrução é inaugurado em Santa Maria

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

A iniciativa atenderá no mínimo mil jovens ao longo de 12 meses por meio de oficinas e cursos de qualificação Foto: Joel Vargas/GVG Foto: Joel Vargas/GVG

Foi inaugurado, na tarde deste sábado (16), o primeiro CRJ (Centro de Referência para a Juventude – Reconstrução) do Estado. Localizado em Santa Maria, a iniciativa é voltada para promover o desenvolvimento integral de jovens em situação de vulnerabilidade social.

A cerimônia, realizada na unidade da Praça CEU, no bairro Nova Santa Marta, contou com a presença do vice-governador Gabriel Souza e do secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel. Santa Maria tem governo do Estado.

O vice-governador destacou que o Rio Grande do Sul está recebendo um grande aporte em investimentos em desenvolvimento social e em políticas públicas transformadoras para a vida dos jovens gaúchos.

“Temos o Partiu Futuro, o Todo Jovem na Escola e outros tantos programas que fazem a diferença para a juventude, para mantê-los na escola e prepará-los para o mercado de trabalho. Estamos muito felizes em inaugurar o primeiro Centro de Referência para a Juventude. Santa Maria vai ganhar muito com isso e o nosso Rio Grande também”, afirma Gabriel.

“Nós temos muitos desafios, e entre eles está o de manter a nossa força produtiva. Por isso, precisamos desenhar políticas públicas que oportunizem aos nossos jovens o acesso ao mercado de trabalho. Nesse sentido, o RS Social é a estratégia que reúne um conjunto de iniciativas articuladas entre os departamentos da pasta, voltadas para o enfrentamento à pobreza e para a transformação de realidades. O Centro de Referência da Juventude (CRJ) é uma dessas políticas públicas que vem ao encontro dessa demanda: será um espaço de convivência e de formação, para que a nossa juventude seja protagonista de sua própria vida e fortaleça o nosso Rio Grande,” enfatizou o titular da Sedes, Beto Fantinel.

Centros de Referência para a Juventude – Reconstrução

O programa, que é promovido pela Sedes, pretende atender em Santa Maria, ao longo de 12 meses, no mínimo mil jovens entre 15 e 29 anos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) em um espaço de acolhimento, formação e inclusão social. Dentre as atividades ofertadas estão oficinas artísticas, cursos de qualificação profissional e aulas de reforço escolar.

Os participantes receberão uniforme, alimentação durante as atividades e incentivo de R$ 150,00 para a permanência durante os períodos de duração dos cursos de qualificação. A previsão para início das atividades na unidade é o mês de outubro.

Em Santa Maria, a execução do programa será feita pela Cufa-RS (Central Única das Favelas). Para o presidente da entidade, Junior Torres, “o Centro de Referência da Juventude Reconstrução é uma iniciativa fundamental que a Cufa Rio Grande do Sul tem a honra de operacionalizar. Nosso compromisso é transformar este espaço em um ponto de encontro seguro e produtivo, onde a juventude de Santa Maria possa acessar formação, cultura, esporte e oportunidades concretas para reconstruir e projetar seu futuro”.

