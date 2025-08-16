Brasil Novo “veranico” deve elevar as temperaturas no Brasil

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

No Sul, o aquecimento será temporário. Já na segunda metade da semana, o avanço de uma frente fria e a formação de um sistema de baixa pressão devem mudar o tempo Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A partir da próxima semana um novo “veranico” deve se instalar sobre o Brasil. O fenômeno deve começar a se desenhar já neste fim de semana, quando o ar frio vai perder intensidade e as tardes voltarão a esquentar em várias regiões do país.

A tendência, porém, vai ganhar força a partir de terça-feira (19), quando o calor deve se espalhar pelo Centro-Oeste, Sudeste e até por áreas do Sul, elevando as temperaturas para patamares acima da média de agosto e provocando queda acentuada na umidade do ar.

Veranicos são períodos de mais de quatro dias quentes durante o inverno ou o outono. São dias de temperatura acima de média, tempo seco e pouca chuva. Esses eventos não necessariamente configuram ondas de calor.

“Isso vai elevar as temperaturas em São Paulo, Rio de Janeiro e outras áreas, mas calor mesmo, típico de veranico – com vários dias seguidos no inverno de 3 °C a 5 °C acima da média – vai se instalar só na próxima semana, entre terça e quarta-feira, e deve durar até o dia 25, especialmente nas áreas mais centrais do país”, explica César Soares, meteorologista da Climatempo.

Até lá, este sábado (16) e o domingo (17) ainda vão registrar manhãs frias em parte do Sul e do Sudeste, com mínimas na casa dos 10 °C em cidades como São Paulo (SP) e Curitiba (PR).

No Rio de Janeiro (RJ), a nebulosidade ainda predomina neste sábado, com chance de garoa pela manhã, mas o tempo abre e a máxima chega aos 24 °C. No Centro-Oeste, Cuiabá (MT) pode chegar aos 38 °C neste fim de semana, e Goiânia (GO) também deve passar dos 30 °C. Em Campo Grande (MS), a máxima fica em torno dos 33 °C, com sol forte e umidade relativa do ar em níveis críticos, abaixo de 20% em alguns pontos.

Calor será mais intenso a partir de terça-feira

Com o afastamento definitivo da massa de ar frio que está instalada sobre o país e a entrada de ar mais quente e seco pelo interior do país, a próxima semana será marcada pelo avanço do “veranico”.

Entre terça (19) e quarta-feira (20), o calor se intensifica no Centro-Oeste, no interior do Sudeste e no norte do Paraná, com máximas que podem ultrapassar os 35 °C em várias áreas. Cuiabá (MT) tem previsão de chegar aos 40 °C no pico do fenômeno, enquanto São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG) devem registrar tardes acima dos 30 °C.

O tempo seco também ganha força, com umidade relativa abaixo de 20% no Centro-Oeste, interior do Sudeste e parte do Nordeste. O cenário aumenta o risco de queimadas, piora a qualidade do ar e exige atenção à hidratação e à saúde respiratória.

No Sul, o aquecimento será temporário. Já na segunda metade da semana, o avanço de uma frente fria e a formação de um sistema de baixa pressão devem mudar o tempo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, trazendo chuva, ventos fortes e risco de temporais, inclusive com granizo. Na região, rajadas podem chegar a 100 km/h em alguns pontos, especialmente no Rio Grande do Sul.

Essa combinação de calor no centro-norte e instabilidade no Sul deve inclusive marcar a segunda metade de agosto. Embora o veranico se estenda até cerca do dia 25, há expectativa de novas massas de ar frio antes do fim do inverno, que termina em 22 de setembro.

