Sábado, 16 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Fraude no INSS: Mais de 600 mil aposentados e pensionistas ainda não aderiram a acordo

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

As devoluções pelo governo federal começaram no dia 27 de agosto

Foto: Pedro França/Agência Senado
As devoluções pelo governo começaram no dia 27 de agosto (Foto: Pedro França/Agência Senado)

Pelo menos 613 mil aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), que têm direito ao ressarcimento de descontos indevidos, ainda não fizeram a adesão ao acordo para receber o dinheiro de volta.

O acordo garante que as vítimas da fraude possam receber os valores que foram descontados, de forma integral e corrigidos pela inflação, diretamente na conta bancária onde o benefício é pago.

Podem fazer a adesão aqueles que contestaram e não receberam, em até 15 dias úteis, resposta da entidade ou associação responsável pelos descontos indevidos. Se enquadram todos que tiveram descontos entre março de 2020 e março de 2025 e aqueles com processo na justiça, que devem desistir da ação para ter o ressarcimento.

Ainda para aderir ao acordo, o beneficiário deve formalizar a contestação dos descontos junto à Previdência Social até o dia 14 de novembro, pelo aplicativo Meu INSS, na central 135 ou em agências dos Correios.

Até agora, mais de 1,8 milhão de beneficiários, o que representa 75% dos que estão aptos, já aderiram ao acordo. A expectativa é que 99% deles recebam os valores descontados indevidamente até a próxima segunda-feira (18).

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Novo “veranico” deve elevar as temperaturas no Brasil
https://www.osul.com.br/fraude-no-inss-mais-de-600-mil-aposentados-e-pensionistas-ainda-nao-aderiram-a-acordo/ Fraude no INSS: Mais de 600 mil aposentados e pensionistas ainda não aderiram a acordo 2025-08-16
Deixe seu comentário

Últimas

Brasil Novo “veranico” deve elevar as temperaturas no Brasil
Rio Grande do Sul Primeiro Centro de Referência para a Juventude – Reconstrução é inaugurado em Santa Maria
Expointer Grande Final do Concurso Rainha da Expointer 2025 acontece neste domingo em Esteio
Política Pesquisa Datafolha: 35% dos eleitores acham que a culpa do tarifaço é de Lula e 39% acreditam que a responsabilidade é da família Bolsonaro
Esporte Brasil conquista o bicampeonato no Pan Júnior de vôlei feminino sub-23
Grêmio Grêmio Sub-15 vence por 1 a 0 o Juventude e garante vaga na final do Gauchão
Inter Inter x Flamengo: rivalidade histórica e emoção garantida no Brasileirão
Grêmio Grêmio tem embarque tenso em Porto Alegre com forte protesto de torcedores e segurança agredido
Inter Inter prioriza Libertadores e pode poupar titulares contra o Flamengo no Brasileirão
Grêmio Atlético-MG x Grêmio: uma rivalidade interestadual marcada por equilíbrio e tradição
Pode te interessar

Brasil Novo “veranico” deve elevar as temperaturas no Brasil

Política “Lamento que maus brasileiros trabalhem contra o país”, diz o vice-presidente Geraldo Alckmin sobre Eduardo Bolsonaro

Política Bolsonaro deixa a prisão domiciliar para realizar exames médicos em Brasília

Política Supremo mantém decisão que anulou os processos contra o ex-ministro Antonio Palocci na Lava-Jato