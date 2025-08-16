Sábado, 16 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025
O recurso viabilizou obras estruturais e ações de qualificação do espaço após os danos provocados pela enchente de maio de 2024Foto: Alex Rocha/PMPA
A Prefeitura de Porto Alegre destinou mais de R$ 2 milhões para a recuperação e modernização do Mercado Público, um dos símbolos da cidade. O recurso, oriundo do Funpat (Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio Imobiliário de Porto Alegre), viabilizou obras estruturais e ações de qualificação do espaço após os danos provocados pela enchente de maio de 2024.
Na cheia histórica, as lojas do primeiro piso tiveram perda total de produtos e maquinários. O segundo piso, embora não tenha sido atingido diretamente pela água, também sofreu prejuízos devido à paralisação prolongada das atividades. O Mercado ficou fechado por 41 dias, reabrindo parcialmente em 14 de junho de 2024 e, no dia 18, abriram os restaurantes do segundo piso.
“O Mercado Público é o coração da nossa cidade e vamos investir cada vez mais para qualificá-lo, mantendo-o como uma das principais atrações de Porto Alegre”, afirma o secretário municipal de Administração e Patrimônio, Élvio Santos.
No dia 18 de dezembro, o prédio ganhou um memorial com as marcas das enchentes de 1941 e 2024. A nova placa de 2024 registra o ponto mais alto da água, 1,50 metro, atingido em 8 de maio, e substitui a antiga de 1941, agora corrigida para 1,09 metro.
Apoio aos permissionários
Além das obras, a prefeitura também adotou medidas de apoio aos permissionários: isenção do pagamento das permissões de uso por seis meses e desconto parcial nas outorgas ao longo de 2025 – 50% para empreendimentos diretamente atingidos e 20% para os afetados indiretamente.
“A isenção ajudou muito a gente a se reerguer. Hoje, estamos bem, nossa loja toda reformada com mobiliário novo. Não podemos nos queixar, já estamos com 98% do nosso faturamento’’, afirma Geovane Souza, proprietário da Lancheria Luz, há 59 anos atuando no mercado.
Mesmo após a calamidade, nenhum dos cerca de 110 empreendimentos deixou o mercado e novas operações se somaram ao mix de lojas e restaurantes, como Olga, Bistrô do Mercado, Pradie Bakery , Woking Thaifood e Flora Filhas de Iemanjá, além da ampliação do Baden Café. Outras inaugurações estão previstas, incluindo Sunset POA, Press Café, Pep Alimentação e a microcervejaria Bier Mina.
Principais melhorias executadas:
– Limpeza completa interna e externa e desinsetização.
– Reforma completa da elétrica do piso térreo e troca de disjuntores.
– Restauração do Espaço de Eventos.
– Limpeza e recuperação dos pilares do telhado.
– Reforma do sistema hidrossanitário.
– Retomada do funcionamento dos elevadores e escadas rolantes.
– Adequação do sistema de proteção contra incêndios.
– Contratação de brigadistas e implantação de central de segurança com atuação nos dois pisos.
– Avanço nos projetos de acessibilidade.
Novos investimentos
Para novas melhorias, são necessários mais R$ 3,5 milhões. A quantia será oriunda do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan), emendas parlamentares e Funpat. Entre as medidas que ainda serão realizadas estão:
– Novas escadas rolantes.
– Pintura interna.
– Qualificação do espaço de eventos.
– Conclusão da limpeza externa.
– Troca do telhado das lojas.