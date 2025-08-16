Porto Alegre Mercado Público de Porto Alegre recebe investimento de R$ 2 milhões após a enchente

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

O recurso viabilizou obras estruturais e ações de qualificação do espaço após os danos provocados pela enchente de maio de 2024 Foto: Alex Rocha/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre destinou mais de R$ 2 milhões para a recuperação e modernização do Mercado Público, um dos símbolos da cidade. O recurso, oriundo do Funpat (Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio Imobiliário de Porto Alegre), viabilizou obras estruturais e ações de qualificação do espaço após os danos provocados pela enchente de maio de 2024.

Na cheia histórica, as lojas do primeiro piso tiveram perda total de produtos e maquinários. O segundo piso, embora não tenha sido atingido diretamente pela água, também sofreu prejuízos devido à paralisação prolongada das atividades. O Mercado ficou fechado por 41 dias, reabrindo parcialmente em 14 de junho de 2024 e, no dia 18, abriram os restaurantes do segundo piso.

“O Mercado Público é o coração da nossa cidade e vamos investir cada vez mais para qualificá-lo, mantendo-o como uma das principais atrações de Porto Alegre”, afirma o secretário municipal de Administração e Patrimônio, Élvio Santos.

No dia 18 de dezembro, o prédio ganhou um memorial com as marcas das enchentes de 1941 e 2024. A nova placa de 2024 registra o ponto mais alto da água, 1,50 metro, atingido em 8 de maio, e substitui a antiga de 1941, agora corrigida para 1,09 metro.

Apoio aos permissionários

Além das obras, a prefeitura também adotou medidas de apoio aos permissionários: isenção do pagamento das permissões de uso por seis meses e desconto parcial nas outorgas ao longo de 2025 – 50% para empreendimentos diretamente atingidos e 20% para os afetados indiretamente.

“A isenção ajudou muito a gente a se reerguer. Hoje, estamos bem, nossa loja toda reformada com mobiliário novo. Não podemos nos queixar, já estamos com 98% do nosso faturamento’’, afirma Geovane Souza, proprietário da Lancheria Luz, há 59 anos atuando no mercado.

Mesmo após a calamidade, nenhum dos cerca de 110 empreendimentos deixou o mercado e novas operações se somaram ao mix de lojas e restaurantes, como Olga, Bistrô do Mercado, Pradie Bakery , Woking Thaifood e Flora Filhas de Iemanjá, além da ampliação do Baden Café. Outras inaugurações estão previstas, incluindo Sunset POA, Press Café, Pep Alimentação e a microcervejaria Bier Mina.

Principais melhorias executadas:

– Limpeza completa interna e externa e desinsetização.

– Reforma completa da elétrica do piso térreo e troca de disjuntores.

– Restauração do Espaço de Eventos.

– Limpeza e recuperação dos pilares do telhado.

– Reforma do sistema hidrossanitário.

– Retomada do funcionamento dos elevadores e escadas rolantes.

– Adequação do sistema de proteção contra incêndios.

– Contratação de brigadistas e implantação de central de segurança com atuação nos dois pisos.

– Avanço nos projetos de acessibilidade.

Novos investimentos

Para novas melhorias, são necessários mais R$ 3,5 milhões. A quantia será oriunda do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan), emendas parlamentares e Funpat. Entre as medidas que ainda serão realizadas estão:

– Novas escadas rolantes.

– Pintura interna.

– Qualificação do espaço de eventos.

– Conclusão da limpeza externa.

– Troca do telhado das lojas.

