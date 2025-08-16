Sábado, 16 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025
Fábio começou no interior do Paraná e hoje, aos 44 anos, é titular do Fluminense com 1.390 jogosFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Neste sábado (16), o goleiro Fábio, do Fluminense, alcançou uma marca histórica: ao entrar em campo contra o Fortaleza, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele chegou a 1.390 partidas oficiais, igualando o recorde do lendário inglês Peter Shilton, segundo o Guinness World Records.
Aos 44 anos, Fábio se torna o jogador com mais partidas disputadas na história do futebol mundial, um feito que coroa sua longeva e vitoriosa carreira iniciada em 1997. A tendência é que ele se torne o recordista absoluto já na próxima terça-feira (19), quando o Fluminense enfrenta o América de Cali pela Copa Sul-Americana.
A trajetória de Fábio em números
Cruzeiro: 976 jogos
Fluminense: 234 jogos
Vasco: 150 jogos
União Bandeirante: 30 jogos
Total: 1.390 partidas oficiais
Mais de 70% de seus jogos foram pelo Cruzeiro, clube onde é considerado um dos maiores ídolos da história. No Fluminense, já conquistou títulos e se tornou referência de liderança e regularidade.
Peter Shilton é uma lenda do futebol inglês. Atuou profissionalmente por 31 anos, entre 1966 e 1997, e vestiu a camisa de clubes como Leicester, Stoke City, Nottingham Forest e Leyton Orient. Pela seleção inglesa, disputou 125 partidas, incluindo três Copas do Mundo (1982, 1986 e 1990).
Shilton ficou marcado por estar em campo no famoso gol de mão de Diego Maradona, na Copa de 1986, mas seu legado como goleiro seguro e duradouro permanece intacto. Seus 1.390 jogos oficiais foram reconhecidos pelo Guinness Book e pela IFFHS como recorde mundial.
Top 5 jogadores com mais partidas oficiais
|Jogador
|Nacionalidade
|Partidas
|Fábio
|Brasil
|1.390
|Peter Shilton
|Inglaterra
|1.390
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|1.283
|Rogério Ceni
|Brasil
|1.265
|František Plánicka
|Tchecoslováquia
|1.187
Fábio agora se junta a esse seleto grupo de lendas do futebol mundial. E com a próxima partida já marcada, está prestes a se tornar o recordista absoluto.