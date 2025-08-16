Sábado, 16 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Fábio se torna o jogador com mais partidas da história do futebol

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Fábio começou no interior do Paraná e hoje, aos 44 anos, é titular do Fluminense com 1.390 jogos

Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Neste sábado (16), o goleiro Fábio, do Fluminense, alcançou uma marca histórica: ao entrar em campo contra o Fortaleza, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele chegou a 1.390 partidas oficiais, igualando o recorde do lendário inglês Peter Shilton, segundo o Guinness World Records.

Aos 44 anos, Fábio se torna o jogador com mais partidas disputadas na história do futebol mundial, um feito que coroa sua longeva e vitoriosa carreira iniciada em 1997. A tendência é que ele se torne o recordista absoluto já na próxima terça-feira (19), quando o Fluminense enfrenta o América de Cali pela Copa Sul-Americana.

A trajetória de Fábio em números

Cruzeiro: 976 jogos

Fluminense: 234 jogos

Vasco: 150 jogos

União Bandeirante: 30 jogos

Total: 1.390 partidas oficiais

Mais de 70% de seus jogos foram pelo Cruzeiro, clube onde é considerado um dos maiores ídolos da história. No Fluminense, já conquistou títulos e se tornou referência de liderança e regularidade.

Peter Shilton é uma lenda do futebol inglês. Atuou profissionalmente por 31 anos, entre 1966 e 1997, e vestiu a camisa de clubes como Leicester, Stoke City, Nottingham Forest e Leyton Orient. Pela seleção inglesa, disputou 125 partidas, incluindo três Copas do Mundo (1982, 1986 e 1990).

Shilton ficou marcado por estar em campo no famoso gol de mão de Diego Maradona, na Copa de 1986, mas seu legado como goleiro seguro e duradouro permanece intacto. Seus 1.390 jogos oficiais foram reconhecidos pelo Guinness Book e pela IFFHS como recorde mundial.

Top 5 jogadores com mais partidas oficiais

Jogador Nacionalidade Partidas
Fábio Brasil 1.390
Peter Shilton Inglaterra 1.390
Cristiano Ronaldo Portugal 1.283
Rogério Ceni Brasil 1.265
František Plánicka Tchecoslováquia 1.187

Fábio agora se junta a esse seleto grupo de lendas do futebol mundial. E com a próxima partida já marcada, está prestes a se tornar o recordista absoluto.

Mercado Público de Porto Alegre recebe investimento de R$ 2 milhões após a enchente
