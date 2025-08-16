Sábado, 16 de agosto de 2025

Esporte Recorde histórico no Mundial Sub-21: 51 pontos em uma única partida

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Aos 18 anos, Alida Bennour já tem destino internacional: vai defender o Vandœuvre Nancy, da França, na próxima temporada

Foto: Divulgação/Volleyball World
Aos 18 anos, Alida Bennour já tem destino internacional: vai defender o Vandœuvre Nancy, da França, na próxima temporada. (Foto: Divulgação Volleyball World)

A oposta da seleção da Argélia, Alida Bennour, entrou para a história do vôlei neste sábado (16) ao marcar impressionantes 51 pontos em uma partida contra o México, válida pela disputa do 24º lugar no Mundial Sub-21. Apesar da atuação memorável, a Argélia foi derrotada por 3 sets a 2.

Com apenas 18 anos, Bennour se tornou a maior pontuadora da competição, somando 156 pontos ao longo do torneio. Na partida contra o México, ela teve 46% de aproveitamento no ataque, com 47 acertos em 101 tentativas, além de três aces e um ponto de bloqueio.

Alida Bennour está no início de sua carreira internacional e já tem destino certo: atuará pelo Vandœuvre Nancy, da França, na próxima temporada. Com planos de jogar nas prestigiadas ligas da Itália e da Turquia, a atleta também pretende concluir seus estudos universitários antes de dar os próximos passos.

Com os 51 pontos, Bennour se junta a um grupo seleto de jogadoras que ultrapassaram a marca dos 50 pontos em uma única partida de Mundial Sub-21:

Jogadora País Pontos
Polina Rahimova Azerbaijão 58
Elitsa Vasileva Bulgária 57
Nicole Fawcett EUA 55
Alida Bennour Argélia 51

Na mesma rodada, a seleção brasileira foi superada pela Itália por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/21 e 25/19, e está fora da briga pelo título. Agora, o Brasil aguarda o vencedor do confronto entre Japão e Bulgária, que acontece às 9 horas, para conhecer seu adversário na disputa pela medalha de bronze, marcada para este domingo (17). O horário da partida será definido pela Confederação.

