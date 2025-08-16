Esporte La Liga 2025/26 tem o menor número de brasileiros da história

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Em 2004/05, eram 32 brasileiros na La Liga. Hoje, apenas 11 seguem na elite espanhola

A temporada 2025/26 da La Liga começou com um dado histórico: é a edição com menos jogadores brasileiros na elite do futebol espanhol desde a era moderna da competição. Apenas 11 atletas do Brasil estão inscritos na primeira divisão — uma queda significativa em relação ao auge da presença brasileira na Espanha.

O ponto alto da participação brasileira na La Liga ocorreu na temporada 2004/05, quando 32 jogadores do país estavam distribuídos entre os clubes espanhóis. Naquela época, o futebol brasileiro vivia uma fase de exportação intensa, e os clubes da Espanha eram destinos preferenciais para jovens promessas e estrelas consagradas.

Desde então, o número foi oscilando:

Temporada Brasileiros na La Liga 2004/05 32 2010/11 24 2015/16 18 2021/22 16 2025/26 11

Essa queda na presença brasileira na La Liga é resultado de transformações profundas no mercado europeu. Os clubes médios, que antes apostavam com frequência em talentos estrangeiros, passaram a investir com mais cautela, priorizando jogadores locais ou de países vizinhos, que oferecem menor risco de adaptação e custos mais baixos.

Além disso, o perfil dos destinos preferidos pelos brasileiros mudou. Ligas como a Premier League, a MLS e a Saudi Pro League se tornaram mais atrativas, seja pelo poder financeiro, pela visibilidade internacional ou pela estrutura oferecida aos atletas. Com isso, a Espanha perdeu espaço como principal vitrine para os talentos vindos do Brasil.

Lista completa dos brasileiros na La Liga 2025/26

Clube Jogador Posição Idade Real Madrid Éder Militão Zagueiro 27 Real Madrid Vinícius Jr Atacante 25 Real Madrid Rodrygo Atacante 24 Real Madrid Endrick Atacante 19 Barcelona Raphinha Meia/Atacante 28 Real Betis Natan Zagueiro 24 Girona Vitor Reis Zagueiro 19 Villarreal Luiz Júnior Goleiro 24 Sevilla Marcão Zagueiro 29 Rayo Vallecano Luiz Felipe Zagueiro 28 Alavés Calebe Meio-campista 25

Durante décadas, a La Liga foi um dos principais palcos para o talento brasileiro. Ídolos como Romário e Ronaldo Fenômeno deixaram suas marcas no Barcelona, enquanto Roberto Carlos e Kaká construíram capítulos memoráveis no Real Madrid. O brilho de Ronaldinho Gaúcho encantou o mundo com sua genialidade, e Neymar, na era dourada do trio MSN ao lado de Messi e Suárez, consolidou ainda mais a presença brasileira na elite espanhola.

Hoje, nomes como Vinícius Jr., Rodrygo e Raphinha seguem carregando esse legado. No entanto, representam uma minoria em um cenário que já foi amplamente dominado por brasileiros — uma mudança que reflete não apenas o novo perfil da liga, mas também os rumos que o futebol global tem tomado.

