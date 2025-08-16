Sábado, 16 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025
Em 2004/05, eram 32 brasileiros na La Liga. Hoje, apenas 11 seguem na elite espanholaFoto: Reprodução/Endrick
A temporada 2025/26 da La Liga começou com um dado histórico: é a edição com menos jogadores brasileiros na elite do futebol espanhol desde a era moderna da competição. Apenas 11 atletas do Brasil estão inscritos na primeira divisão — uma queda significativa em relação ao auge da presença brasileira na Espanha.
O ponto alto da participação brasileira na La Liga ocorreu na temporada 2004/05, quando 32 jogadores do país estavam distribuídos entre os clubes espanhóis. Naquela época, o futebol brasileiro vivia uma fase de exportação intensa, e os clubes da Espanha eram destinos preferenciais para jovens promessas e estrelas consagradas.
Desde então, o número foi oscilando:
|Temporada
|Brasileiros na
La Liga
|2004/05
|32
|2010/11
|24
|2015/16
|18
|2021/22
|16
|2025/26
|11
Essa queda na presença brasileira na La Liga é resultado de transformações profundas no mercado europeu. Os clubes médios, que antes apostavam com frequência em talentos estrangeiros, passaram a investir com mais cautela, priorizando jogadores locais ou de países vizinhos, que oferecem menor risco de adaptação e custos mais baixos.
Além disso, o perfil dos destinos preferidos pelos brasileiros mudou. Ligas como a Premier League, a MLS e a Saudi Pro League se tornaram mais atrativas, seja pelo poder financeiro, pela visibilidade internacional ou pela estrutura oferecida aos atletas. Com isso, a Espanha perdeu espaço como principal vitrine para os talentos vindos do Brasil.
Lista completa dos brasileiros na La Liga 2025/26
|Clube
|Jogador
|Posição
|Idade
|Real Madrid
|Éder Militão
|Zagueiro
|27
|Real Madrid
|Vinícius Jr
|Atacante
|25
|Real Madrid
|Rodrygo
|Atacante
|24
|Real Madrid
|Endrick
|Atacante
|19
|Barcelona
|Raphinha
|Meia/Atacante
|28
|Real Betis
|Natan
|Zagueiro
|24
|Girona
|Vitor Reis
|Zagueiro
|19
|Villarreal
|Luiz Júnior
|Goleiro
|24
|Sevilla
|Marcão
|Zagueiro
|29
|Rayo Vallecano
|Luiz Felipe
|Zagueiro
|28
|Alavés
|Calebe
|Meio-campista
|25
Durante décadas, a La Liga foi um dos principais palcos para o talento brasileiro. Ídolos como Romário e Ronaldo Fenômeno deixaram suas marcas no Barcelona, enquanto Roberto Carlos e Kaká construíram capítulos memoráveis no Real Madrid. O brilho de Ronaldinho Gaúcho encantou o mundo com sua genialidade, e Neymar, na era dourada do trio MSN ao lado de Messi e Suárez, consolidou ainda mais a presença brasileira na elite espanhola.
Hoje, nomes como Vinícius Jr., Rodrygo e Raphinha seguem carregando esse legado. No entanto, representam uma minoria em um cenário que já foi amplamente dominado por brasileiros — uma mudança que reflete não apenas o novo perfil da liga, mas também os rumos que o futebol global tem tomado.