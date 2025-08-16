Sábado, 16 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter e Flamengo se enfrentam neste domingo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Confronto deste domingo é o segundo ato da série de três partidas entre os dois clubes em apenas sete dias. (Foto: Reprodução/Internacional)

Após o embate pelas oitavas de final da Libertadores, Inter e Flamengo se enfrentam novamente neste domingo (17), às 18h30min, no Beira-Rio, pela 20ª rodada da competição. O Colorado ocupa a 11ª posição, com 24 pontos. Já o Rubro-Negro lidera com 40 pontos em 18 jogos, e vem de vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol.

O time do técnico Roger Machado chega para o jogo pensando na Libertadores e deve preservar todos ou quase todos os titulares. Afinal, o Colorado só tem uma chance de título neste ano, o da Libertadores. Portanto, é 100% de foco na competição continental. Alan Patrick, Wesley, Bernabei e Aguirre devem ser os principais poupados. Já o meia-atacante Bruno Tabata cumprirá suspensão. Por outro lado, Vitão deve jogar na zaga uma vez que foi baixa nos dois últimos jogos do Inter, suspenso.

Líder do Brasileirão, o Flamengo irá com força quase máxima, mesmo em meio aos duelos contra o Inter válidos pela Libertadores. O Rubro-Negro deve ter os retornos do zagueiro Danilo e do meia De La Cruz, recuperados de lesões. Além disso, Arrascaeta volta ao Fla após cumprir suspensão no meio de semana. Por outo lado, o técnico Filipe Luís não poderá contar com o volante Erick Pulgar nem com o lateral-direito Emerson Royal, ambos lesionados.

Libertadores

O jogo pela Série A acontece entre os confrontos dos times pela Libertadores. Na ida das oitavas de final, o Flamengo venceu por 1 a 0. A volta será na quarta (20), no Beira-Rio. Quem avançar no confronto brasileiro terá o vencedor do duelo entre Cerro Porteño-PAR e Estudiantes-ARG como adversário nas quartas de final.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Inter

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema se lança pré-candidato à Presidência pelo Partido Novo em São Paulo
https://www.osul.com.br/inter-e-flamengo-se-enfrentam-neste-domingo-pelo-brasileirao/ Inter e Flamengo se enfrentam neste domingo pelo Brasileirão 2025-08-16
Deixe seu comentário

Últimas

Esporte La Liga 2025/26 tem o menor número de brasileiros da história
Esporte Recorde histórico no Mundial Sub-21: 51 pontos em uma única partida
Esporte Fábio se torna o jogador com mais partidas da história do futebol
Porto Alegre Mercado Público de Porto Alegre recebe investimento de R$ 2 milhões após a enchente
Brasil Fraude no INSS: Mais de 600 mil aposentados e pensionistas ainda não aderiram a acordo
Brasil Novo “veranico” deve elevar as temperaturas no Brasil
Rio Grande do Sul Primeiro Centro de Referência para a Juventude – Reconstrução é inaugurado em Santa Maria
Expointer Grande Final do Concurso Rainha da Expointer 2025 acontece neste domingo em Esteio
Política Pesquisa Datafolha: 35% dos eleitores acham que a culpa do tarifaço é de Lula e 39% acreditam que a responsabilidade é da família Bolsonaro
Esporte Brasil conquista o bicampeonato no Pan Júnior de vôlei feminino sub-23
Pode te interessar

Inter Inter x Flamengo: rivalidade histórica e emoção garantida no Brasileirão

Inter Inter prioriza Libertadores e pode poupar titulares contra o Flamengo no Brasileirão

Inter Equipe do Inter ajusta os últimos detalhes para o início do returno do Brasileirão

Inter EPTC define esquema especial de trânsito e transporte para Inter x Flamengo pelo Brasileirão