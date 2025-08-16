Inter Inter e Flamengo se enfrentam neste domingo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2025

Confronto deste domingo é o segundo ato da série de três partidas entre os dois clubes em apenas sete dias. (Foto: Reprodução/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após o embate pelas oitavas de final da Libertadores, Inter e Flamengo se enfrentam novamente neste domingo (17), às 18h30min, no Beira-Rio, pela 20ª rodada da competição. O Colorado ocupa a 11ª posição, com 24 pontos. Já o Rubro-Negro lidera com 40 pontos em 18 jogos, e vem de vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol.

O time do técnico Roger Machado chega para o jogo pensando na Libertadores e deve preservar todos ou quase todos os titulares. Afinal, o Colorado só tem uma chance de título neste ano, o da Libertadores. Portanto, é 100% de foco na competição continental. Alan Patrick, Wesley, Bernabei e Aguirre devem ser os principais poupados. Já o meia-atacante Bruno Tabata cumprirá suspensão. Por outro lado, Vitão deve jogar na zaga uma vez que foi baixa nos dois últimos jogos do Inter, suspenso.

Líder do Brasileirão, o Flamengo irá com força quase máxima, mesmo em meio aos duelos contra o Inter válidos pela Libertadores. O Rubro-Negro deve ter os retornos do zagueiro Danilo e do meia De La Cruz, recuperados de lesões. Além disso, Arrascaeta volta ao Fla após cumprir suspensão no meio de semana. Por outo lado, o técnico Filipe Luís não poderá contar com o volante Erick Pulgar nem com o lateral-direito Emerson Royal, ambos lesionados.

Libertadores

O jogo pela Série A acontece entre os confrontos dos times pela Libertadores. Na ida das oitavas de final, o Flamengo venceu por 1 a 0. A volta será na quarta (20), no Beira-Rio. Quem avançar no confronto brasileiro terá o vencedor do duelo entre Cerro Porteño-PAR e Estudiantes-ARG como adversário nas quartas de final.

