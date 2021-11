Futebol Grêmio perde confronto direto para o Bahia e se complica na luta contra o rebaixamento

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

Derrotado por 3 a 1, rebaixamento gremista é iminente. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Derrotado por 3 a 1, rebaixamento gremista é iminente. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

A situação do Grêmio nunca esteve tão complicada no Brasileirão de 2021. Em confronto direto para escapar da degola, o Tricolor foi derrotado por 3 a 1 para o Bahia, na Fonte Nova, em partida que valia como final para as duas equipes.

Com o resultado, o rebaixamento gremista é iminente. A equipe estaciona nos 36 pontos e, faltando três rodadas, pode chegar a, no máximo, 45 pontos, soma que pode significar a permanência. Porém, a sequência é ingrata: São Paulo em casa, Corinthians fora e Atlético-MG na Arena.

Já o Bahia vai agora a 40 pontos e deixa, de momento, a zona de rebaixamento, na 16ª colocação. Porém, outros resultados da rodada ainda podem fazer a equipe voltar ao Z4. Ainda assim, a equipe conta com uma partida a menos em relação a seus adversários de tabela.

Pela próxima rodada do Brasileirão, o Grêmio enfrenta o São Paulo, em Porto Alegre, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília). Já o Bahia, na segunda, visita o Atlético-GO em Goiás, às 19h (de Brasília).

O jogo

Desde os primeiros minutos da partida, o Bahia, empurrado por uma Fonte Nova lotada, pressionava o Grêmio e controlava as ações. Não a toa, o primeiro gol não demorou a sair. Aos 12 minutos, após passe de Rodriguinho, a bola sobrou para Matheus Bahia pelo lado esquerdo. O lateral chutou em cima do goleiro Gabriel Grando, que aceitou.

Mesmo com o placar aberto, os donos da casa continuaram em cima e não demoraram para ampliar. Em falha bizarra da defesa, pressionado, Geromel recuou mal para o goleiro, que saiu tão mal quanto. A bola sobrou limpa para Raí Nascimento, com total liberdade, bater para o gol vazio e anotar o segundo.

Após o gol, o Grêmio conseguiu equilibrar mais a partida, que passou a ficar mais tensa, com muitas confusões, dando dor de cabeça para a arbitragem.

Para o segundo tempo, o Grêmio voltou melhor e passou a pressionar mais. Aos 15 minutos, Danilo Fernandes afastou mal cobrança de escanteio e Rafinha aproveitou a sobra para soltar a bomba. A bola ainda desviou em Thiago Santos antes de entrar.

O desenho do jogo passou a ser então de Grêmio se expondo ao ataque – não a toa Mancini sacou o zagueiro Kannemann para a entrada do atacante Diego Souza – enquanto o Bahia se defendia e explorava contra-ataques, que levavam perigo.

Em um deles, saiu o terceiro gol baiano. Aos 39, Daniel recebeu aberto pela esquerda e finalizou bonito, colocado, tirando chances de defesa do goleiro. O gol definiu a partida, derrota gremista e Bahia fora da degola.

Ficha Técnica

Grêmio: Gabriel Grando; Vanderson (Rafinha), Geromel, Kannemann (Diego Souza) e Bruno Cortez; Thiago Santos, Bobsin (Campaz) e Villasanti (Jean Pyerre); Alisson (Douglas Costa), Ferreira e Borja. Técnico: Vagner Mancini.

Bahia: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Gustavo Henrique e Matheus Bahia; Patrick de Lucca (Edson), Lucas Mugni, e Rodriguinho; Rossi (Ronaldo César), Raí Nascimento (Raniele) e Gilberto (Rodallega). Técnico: Guto Ferreira.

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ), assistido por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniel do Espírito Santo Parro (RJ). VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ).

Cartões amarelos: Nino Paraíba, Lucas Mugni e Rodriguinho (Bahia); Vanderson, Kannemann e Cortez (Grêmio).

Gols: Matheus Bahia (12′ do 1T), Raí Nascimento (17′ do 1T) e Daniel (39′ do 2T) – Bahia. Thiago Santos (15′ do 2T) – Grêmio.

