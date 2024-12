Grêmio Grêmio prepara ações para despedida de Pedro Geromel

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Ídolo na conquista da Libertadores de 2017, Pedro Geromel fará último jogo pelo Tricolor e receberá homenagem na Arena

Pedro Geromel, zagueiro histórico e ídolo no Grêmio, irá se despedir dos gramados. Sua última partida com a camisa Tricolor será diante do Corinthians, no domingo (8), às 16h, na Arena.

O clube prepara ações para a despedida do jogador e distribuirá 30 mil máscaras do zagueiro, nove mil braçadeiras de capitão e três mil adesivos específicos sobre sua aposentadoria. Os materiais serão distribuídos em uma tenda que será montada em frente à GrêmioMania Megastore, na esplanada da Arena.

Após a partida, uma homenagem em campo será feita para Geromel. O ídolo chegou ao Grêmio em 2015 e participou de 407 partidas com a camisa do Tricolor, marcando 15 gols e dando seis assistências. O craque foi um dos nomes do clube nos últimos anos e conquistou diversos títulos, como: Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018) e Campeonato Gaúcho (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024).

