Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Goleiro não joga mais em 2024 após concussão em partida contra o Vitória Foto: Lucas Uebel/Grêmio Goleiro não joga mais em 2024 após concussão em partida contra o Vitória. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O goleiro Marchesín sofreu um choque na cabeça durante o empate por 1 a 1 entre Grêmio e Vitória na última quarta-feira (4) em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador terá que cumprir o protocolo de concussão da CBF e não poderá atuar na partida contra o Corinthians no domingo (8), última do ano. O jogo, que finaliza a temporada do Campeonato Brasileiro, acontece na Arena do Grêmio, às 16h.

Segundo relato do árbitro na súmula, o diagnóstico de concussão foi feito pela própria equipe médica do Tricolor, e substituição do goleiro não foi descontada.

O prazo mínimo estabelecido para recuperação de concussão são de cinco dias, o que deixa Marchesín fora da última rodada e Caíque, que entrou diante o Vitória, deve ser seu substituto.

