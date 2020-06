Grêmio Grêmio prepara logística para levar treinos para Santa Catarina

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em virtude das restrições para a realização de atividades em Porto Alegre, por conta da pandemia da Covid-19, o Grêmio define ajustes para levar o elenco para a realização de treinos em Santa Catarina. A logística de local e data ainda está sendo estudada pelo clube. A intenção é poder avançar para os trabalhos coletivos.

De acordo com informações da Rádio Grenal, o destino mais provável é o município de Criciúma. O presidente do clube Jaime Dal Farra confirmou que foi procurado pela direção do Grêmio.

Por conta de Porto Alegre seguir na classificação de bandeira vermelha – risco alto, os jogadores apenas podem realizar apenas treinos físicos individuais. Além disso, a curto prazo, não uma data definida para o retorno dos jogos. O secretário de Esporte e Lazer do RS, Francisco Vargas, descartou a volta do Campeonato Gaúcho em 19 de julho.

Situação diferente no estado vizinho. A volta dos treinos de futebol foi autorizada pelo governo de Santa Catarina, que permite a prática de esporte profissional e amador. A retomada do Campeonato Catarinense está prevista para 8 de julho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

