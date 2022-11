Grêmio Grêmio pretende fechar negociações e anunciar jogadores está semana

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Além de contratações, o clube continua na procura por um CEO e um diretor executivo Foto: Luciano Amoretti/Grêmio

Nos últimos dias de novembro, o Grêmio tem a expectativa de concluir negociações e anunciar os primeiros reforços para dentro e fora de campo. Até o momento, nenhuma contração foi apresentada, apenas a renovação de contrato com o técnico Renato Portaluppi.

O Tricolor segue com a ideia de reformular o elenco e o jogador mais próximo de ser anunciado é o meia Franco Cristaldo. O presidente do Huracán revelou que o negócio está bem encaminhado. No entanto, o Grêmio não confirma esta informação. O clube gaúcho se reapresenta no dia 7 de dezembro para a pré temporada.

Ainda falando em reforços, o Grêmio admite ter enviado uma proposta para o Felipe Carballo, do Nacional, mas não resultou em nenhum desfecho. Apesar disso, as conversas acontecem há duas semanas e a expectativa é que o negócio avance. Nos últimos dias, Michael, Reinaldo e Isidro Pitta estão na mira do Grêmio.

