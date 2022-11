Inter Volantes do Fluminense e São Paulo interessam o Inter

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Inter pretende buscar uma peça de reposição para Gabriel, machucado Foto: Ricardo Duarte/Inter Inter pretende buscar uma peça de reposição para Gabriel, machucado (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Com o volante Gabriel machucado, o Inter continua a procura por volantes. O clube gaúcho realizou três sondagens nos últimos dias por jogadores do Fluminense e São Paulo. As possíveis saídas de Edenilson e Johnny devem fazer o Colorado procurar mais de uma peça de reposição.

Desde o momento que acabou a temporada, a direção do Inter procura no mercado alternativas para este setor. Caio Vinícius, do clube carioca, Igor Gomes, do São Paulo e Raniele, do Avaí, foram os jogadores contatados. Até o momento, nenhuma proposta oficial foi apresentada.

O Inter entende ser necessário agregar qualidade, apesar de ter o garoto Matheus Dias como volante. O jogador é o único a ter qualidades defensivas. O grupo do Inter está de férias e tem reapresentação marcada para 14 de dezembro. A estreia no Gauchão acontece em 21 de janeiro, duelo com o Juventude, no estádio Beira-Rio.

