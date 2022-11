Inter Edenilson volta a despertar interesse do Atlético-MG

28 de novembro de 2022

Clube mineiro será comandado por Eduardo Coudet Foto: Ricardo Duarte/Inter Clube mineiro será comandado por Eduardo Coudet (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após não ocorrer avanço nas negociações com o Santos, o volante Edenilson voltou a entrar na pauta do Atlético Mineiro. O Galo será comandado por um conhecido do jogador, Eduardo Coudet, que o comandou no Inter na temporada de 2020.

O interesse dos mineiros não é de agora. Em janeiro, o volante aceitou ir para Belo Horizonte, já tinha um acerto alinhado com o Atlético, mas o Inter não aceitou liberar o jogador. Depois de resistir ao assédio, o Colorado ampliou o contrato do camisa 8 até dezembro de 2024.

O ex-diretor do Inter e atual diretor do futebol do Atlético-MG Rodrigo Caetano e o novo técnico, gostam muito do futebol do jogador de 35 anos. Mesmo assim, o técnico Mano Menezes tentará convencer o atleta a permanecer mais um ano no Colorado.

