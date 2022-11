Política Lula diz a aliados que pode anunciar nesta semana primeiros nomes do futuro governo

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Fernando Haddad, Simone Tebet, Marina Silva e Rui Costa estão entre os nomes cotados para serem anunciados em breve Fernando Haddad, Simone Tebet, Marina Silva e Rui Costa estão entre os nomes cotados para serem anunciados em breve. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente eleito Lula (PT) afirmou a interlocutores que pode começar a anunciar nesta semana os primeiros nomes do futuro governo.

Entre os nomes cotados estão:

Fazenda: Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação;

Desenvolvimento Social: Simone Tebet (MDB), senadora;

Meio Ambiente: Marina Silva (Rede), ex-ministra do Meio Ambiente e deputada eleita;

Casa Civil: Rui Costa (PT), governador da Bahia.

Lula desembarcou em Brasília na noite deste domingo (27) para cumprir uma agenda cheia de compromissos nesta semana. Entre eles está a negociação para que o teto de gastos seja elevado em R$ 150 bilhões no ano que vem, além de mais R$ 25 bilhões fora do teto.

Durante a campanha, Lula prometeu manter em R$ 600 o Auxílio Brasil (que voltará a se chamar Bolsa Família). O governo eleito argumenta ser necessário elevar as despesas com o programa no ano que vem uma vez que o Orçamento enviado pelo governo Jair Bolsonaro garante R$ 405.

Estratégia

A estratégia do governo eleito é aprovar a proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC do Bolsa Família e aumentar o teto dos gastos públicos para 19% do Produto Interno Bruto. O entendimento é que é possível elevar as despesas uma vez que o governo Bolsonaro previu as despesas em 17,6% do PIB.

Diante disso, a expectativa de aliados é que Lula anuncie, primeiro, os integrantes da área econômica para facilitar as negociações da PEC. Mas há, também, a expectativa de que Lula anuncie nomes de outros ministros para mostrar que fará um governo de frente ampla.

