Política Lula diz que o que aconteceu no RS é um “aviso” para o mundo: “A Terra está cobrando”

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a tragédia provocada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul é um “aviso” para todo o mundo.

Para o petista, as inundações em vários municípios é um sinal de que o planeta Terra “está cobrando” um preço pelas ações humanas.

Lula deu as declarações durante um evento no Palácio do Planalto em que foram anunciados R$ 18 bilhões em investimentos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Do total, R$ 1,7 bilhão será destinado a obras de contenção de encostas no país.

“Quando eu fui lá, é uma coisa estarrecedora. Sinceramente, eu não sei o que Deus está pensando. Não sei aconteceu no planeta terra. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós seres humanos: nós precisamos ter em conta que a Terra está cobrando”, afirmou.

Ele afirmou que há “há coisas estranhas” acontecendo no País e em outras localidades do planeta, mas disse acreditar que há tempo “para mudar isso”.

Nos últimos dias, fortes chuvas assolaram o RS. Até o momento, foram registradas 107 mortes em decorrência dos temporais. O governo federal e o Congresso reconheceram estado de calamidade pública no Estado.

Além da destruição resultante das inundações, o Rio Grande do Sul enfrenta uma crise de desabastecimento e nos serviços públicos. Rodovias e o principal aeroporto do estado estão interditados.

O governo federal fará uma reunião com prefeitos de municípios atingidos para levantar o número de casas que terão de ser reconstruídas. A tarefa caberá ao ministro das Cidades, Jader Filho.

Segundo o ministro, o governo federal usará a modalidade “calamidades” do Minha Casa, Minha Vida para atender, em especial, a reconstrução de moradias urbanas e rurais na faixa 1 do programa, com custo de até R$ 170 mil por unidade.

Durante pronunciamento no Palácio do Planalto, Lula afirmou que o Brasil tem tradição de governantes que não gostam de investir em saneamento básico e defendeu a execução de projetos que previnem tragédias.

“Eu acho que as pessoas não levam em conta que quando faz investimento numa encosta, a gente está garantindo que pessoas não mais vão morrer por conta do deslizamento de terra”, disse o presidente.

O petista afirmou que deseja visitar todos os municípios gaúchos afetados pelas chuvas e cheias dos rios para avaliar nos locais o impacto da tragédia ambiental. O presidente reafirmou o compromisso de garantir o apoio necessário para reconstruir o Estado.

https://www.osul.com.br/lula-diz-que-o-que-aconteceu-no-rs-e-um-aviso-para-o-mundo-a-terra-esta-cobrando/

2024-05-09