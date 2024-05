Economia Não é só o Banrisul: veja lista de bancos que podem sentir o impacto das chuvas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2024

Chuvas provocaram alagamentos de diversas cidades no Rio Grande do Sul. Foto: Ag. Brasil Chuvas provocaram alagamentos de diversas cidades no Rio Grande do Sul. (Foto: Ag. Brasil) Foto: Ag. Brasil

Sob impacto do colapso causado pelas chuvas sem precedentes no Rio Grande do Sul, as ações Banrisul têm sido penalizadas. Mas essa não deve ser a única instituição financeira a sentir os reflexos da catástrofe.

As consequências das perdas materiais relacionadas à capacidade de pagamento de empréstimos foram analisadas por dois relatórios.

“Dado o impacto generalizado na região, os bancos terão provavelmente de renegociar empréstimos, oferecer períodos de carência para pagamentos, prolongar a duração dos empréstimos e reduzir as taxas de juros”, observa o Bank of America (BofA). Nesse grupo, além do Banrisul, as outras instituições que têm exposição significativa em empréstimos na região são ABC Brasil, XP, Banco do Brasil, Nubank e Bradesco.

No caso do Banco do Brasil, o BofA nota que os 18% da carteira de crédito são impulsionados por empréstimos rurais, que podem ter seus impactos limitados pela alta penetração de seguros.

O Bradesco BBI também destaca impactos, mas pondera percentuais menores de exposição à região: ABC Brasil, com 18,9%, Banco do Brasil com 12,2%, BTG Pactual, com 10,6%, Santander Brasil, com 10% e pelo Itaú, com 7,2%. Nesse cenário, o banco prevê que o lucro do ABC pode ser reduzido em 3,8%; o do BB, em 2,6%; o do Santander, em 1,9%; o do Itaú, em 1,4%; e o do BTG, em 0,4%.

Em relação ao lucro do Banrisul, os analistas do Bradesco BBI avaliam que pode haver recuo de até 16,1% nos próximos 12 meses, ou seja, é a instituição financeira mais afetada levando em consideração a exposição ao risco de cada banco e também ao tamanho de sua atuação no estado.

Por outro lado, as perdas do Banrisul podem ser parcialmente compensadas, na visão do BofA, em razão da safra de arroz já ter sido totalmente colhida e a de soja estava próxima do final da colheita, o que pode limitar o impacto sobre os empréstimos rurais.

Além disso, 77% de sua carteira de crédito para pessoas físicas é garantida (principalmente crédito consignado). “O banco possui um balanço patrimonial sólido, com índice de cobertura de 246%”.

Para as seguradoras, o BofA estima que entre 5 a 9% dos prêmios das seguradoras listadas foram emitidos no Rio Grande do Sul. A BB Seguridade é a mais exposta (9%), seguida pela Caixa Seguridade (7%), Bradesco e Porto Seguro (5%). Ainda assim, só cerca de 3% do total de prêmios estão expostos aos eventos em solo gaúcho. Por essa razão, o banco mantém as classificações para as seguradoras.

Banrisul diz que ainda não é possível estimar impacto da calamidade em sua operação

O Banrisul divulgou comunicado ao mercado afirmando que as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul não ocasionaram impactos patrimoniais (ativos imobilizados) relevantes para o banco. “Apesar do Banrisul atuar predominantemente no RS, ainda não é possível estabelecer uma estimativa de impacto nos negócios da companhia”.

Em relação ao funcionamento operacional da instituição, o Banrisul diz que mesmo diante do cenário climático adverso, se mantém completamente operacional e com plena disponibilidade nos seus diversos canais de relacionamento com cliente, seja no digital quanto via rede de agências e correspondentes bancários.

