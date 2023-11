Grêmio Grêmio prevê quatro dias de folga durante data Fifa

13 de novembro de 2023

Jogadores se reapresentam na manhã desta segunda-feira e treinam durante quase toda essa semana

O Grêmio divulgou a agenda para o período da data Fifa. Agora, o time terá um intervalo de duas semanas sem partidas pelo Campeonato Brasileiro, devido aos compromissos com as seleções. No clube gaúcho, os jogadores realizarão treinos ao longo da semana, seguidos por quatro dias de folga.

Entre esta segunda-feira (13) e a próxima quinta-feira (16), jogadores e comissão técnica realizarão treinos no CT Luiz Carvalho, todos programados para o turno da manhã. Posteriormente, de sexta-feira até segunda-feira (17 a 20), terão um período de folga. No dia 21, terça-feira, está previsto o retorno das atividades no turno da tarde.

Após a derrota para o Corinthians no domingo, Renato brincou com os jornalistas ao falar sobre o período de folga. Em ocasiões anteriores, o assunto gerou polêmica devido às idas do técnico ao Rio de Janeiro.

“Só outra coisa aqui, já que ninguém perguntou isso, todos os clubes vão ter folga. Alguém quer fazer alguma pergunta pra gente sobre a folga? Vão ser quatro dias. É o mínimo que eu tenho certeza que qualquer clube vai dar, a não ser quem esteja com a rodada atrasada”, disse o treinador.

O Grêmio só retorna a campo no dia 26, quando visita o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada do Brasileirão.

