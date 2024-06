Grêmio Grêmio projeta mais de 30 mil torcedores na partida contra o Estudiantes neste sábado, no Couto Pereira

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

De acordo com o clube gaúcho, mais 1 mil ingressos serão colocados à venda nas bilheterias do Couto Pereira

O Grêmio enfrenta o Estudiantes, da Argentina, neste sábado (8), às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pelo último jogo do Grupo C da Libertadores da América. O clube projeta que mais de 30 mil torcedores estarão presentes no estádio.

Diferentemente do Estudiantes, que já está eliminado da competição, o Tricolor se classificou para as oitavas de final ao vencer o Huachipato, do Chile, por 1 a 0, em Talcahuano. Caso vença os argentinos, o time de Renato Portaluppi chega à próxima fase na liderança do Grupo C e encara o Peñarol, do Uruguai, nas oitavas de final. Se empatar, o Grêmio termina a chave em segundo lugar e terá como adversário o Fluminense.

De acordo com o clube gaúcho, mais 1 mil ingressos serão colocados à venda nas bilheterias do Couto Pereira. Na vitória por 4 a 0 sobre o The Strongest, da Bolívia, o Grêmio registrou mais de 23 mil torcedores gremistas nas arquibancadas.

