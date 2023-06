Grêmio Grêmio realiza ação solidária para auxiliar famílias atingidas pelo ciclone

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

Desde a sexta-feira, têm sido oferecidas "quentinhas" nas principais vias de acesso aos bairros Humaitá e Vila Farrapos. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Após a chuva intensa das últimas horas e os ventos fortes causados pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, Grêmio e Arena se unem em força tarefa para auxiliar famílias residentes nos bairros Humaitá e Vila Farrapos. A região próxima a Arena foi bastante afetada pelos alagamentos e acúmulo de água. Desde a sexta-feira, têm sido oferecidas “quentinhas” nas principais vias de acesso aos dois bairros. São três janelas de distribuição de refeições para almoço e janta.

Paralela às entregas das marmitas, também será disponibilizado um ponto de coleta de doações na Arena. No portão 6, das 9h às 18h, no domingo (18) e segunda (19), voluntários estarão recolhendo cobertores e lonas para serem entregues às famílias mais prejudicadas com a tempestade e àquelas em situação de maior vulnerabilidade.

Acesso reaberto

O clube reabre neste domingo os acessos para a Ilha do Grêmio que estavam fechados devido aos recentes periodos de chuva registrados na região.

A Ilha do Grêmio está situada há poucos quilômetros de Porto Alegre, na Ilha Grande dos Marinheiros, logo após a Ponte do Guaíba. O local foi bastante afetado e corria risco de alagamentos. A Ilha foi reaberta após constatar que o nível do rio voltou ao normal e se estabilizou.

