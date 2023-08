Grêmio Grêmio realiza mais um treino na preparação para o confronto contra o Fluminense no Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

Sob chuva durante todo o trabalho da tarde desta quarta-feira (09), no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi orientou os jogadores em exercícios variados Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Sob chuva durante todo o trabalho da tarde desta quarta-feira (9), no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi orientou os jogadores em exercícios variados Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

A equipe do Grêmio trabalhou em mais uma atividade preparatória para o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro 2023 contra o Fluminense. Sob chuva durante todo o trabalho da tarde desta quarta-feira (09), no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi orientou os jogadores em exercícios variados.

Logo depois o aquecimento comandado pela equipe de preparação física do Tricolor, os jogadores atuaram em uma atividade com campo amplo e proposta de chegar do outro lado das áreas marcadas com toques rápidos. Depois, na atividade seguinte, ataque contra defesa trabalharam nas finalizações no gol.

Na última parte da atividade o grupo de atletas participou de um treino tático em campo reduzido.

