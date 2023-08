Porto Alegre Porto Alegre recebe encontro regional sobre sustentabilidade

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O encontro reunirá governos locais associados ao Iclei no Sul do Brasil e seus respectivos parceiros Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre irá sediar o 2º Encontro Regional Iclei Sul entre os dias 16 e 18 de agosto, no Farol Santander. Com o tema “Inovação Urbana pela Sustentabilidade”, o encontro reunirá governos locais associados ao Iclei no Sul do Brasil e seus respectivos parceiros, seja da academia, do setor privado e da sociedade civil.

Também irão participar técnicos e demais interessados no desenvolvimento urbano sustentável, para debater práticas de implementação de iniciativas de inovação, regulamentações e planos alinhados com as pautas de planejamento urbano e sustentabilidade.

Entre os palestrantes estão o prefeito Sebastião Melo; o vice-prefeito Ricardo Gomes; e o secretário da Smamus, Germano Bremm; além do governador Eduardo Leite, a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e outras autoridades. A Prefeitura de Porto Alegre apoia o evento promovido pelo Iclei – sigla que em inglês para “Governos Locais pela Sustentabilidade”.

Na programação, discussões sobre temas como inovação, sustentabilidade, planejamento urbano, gestão e uso de dados no enfrentamento e adaptação à crise climática, papel do ambiente de inovação aberta como catalisador de soluções para a promoção da sustentabilidade, além de outras pautas.

A primeira edição do encontro regional ocorreu em julho de 2022, com o tema “Construção de Capacidades contra a Crise: justiça climática”, em São Leopoldo, e a participação de mais de 500 pessoas. Na pauta, gestão de resíduos, reciclagem e transição energética.

Sobre o Iclei

É uma rede global, ativa em mais de 130 países, parceira de mais de 2.500 governos locais e regionais (dentre eles, o de Porto Alegre), e comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável.

O Iclei América do Sul conta com 130 governos associados em oito países da região. No Brasil, a rede possui 89 associados que, junto da equipe de especialistas do Iclei, têm o objetivo de gerar mudanças sistêmicas em prol da sustentabilidade urbana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-recebe-encontro-regional-sobre-sustentabilidade/

Porto Alegre recebe encontro regional sobre sustentabilidade

2023-08-10