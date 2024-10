Grêmio Grêmio realiza treino e se prepara para o Gre-Nal no Beira-Rio, no sábado, pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

O técnico Renato Portaluppi comandou o treino do Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio Renato Portaluppi comandou o treino com foco no Gre-Nal. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Fantando poucos dias do clássico Gre-Nal, o Grêmio treinou manhã desta quarta-feira (16), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, com foco na partida. O elenco iniciou as preparações na academia e logo depois foi para o campo trabalhar exercícios físicos, técnicos e táticos.

Mauri Lima iniciou o aquecimento com os goleiros enquanto Mário Pereira orientou os jogadores de linha. Os atletas realizaram uma atividade de troca de passes rápidos com roubada de bola em quadrantes.

Agora sob orientação de Renato Portaluppi, o elenco gremista foi dividido em times para os trabalhos técnicos e táticos. A atividade foi um ataque contra defesa, com transição no meio de campo e também jogadas projetando o próximo duelo.

A partida entre Grêmio e Inter acontece neste sábado (19), às 16h, no Beira Rio. O jogo é válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro.

