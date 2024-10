Inter Técnico do Inter fala sobre o Gre-Nal: “Favoritismo, em clássico, a gente sabe que não existe”

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Roger Machado não confirmou a volta de jogadores machucados para a partida Foto: Ricardo Duarte/Inter Roger não confirma volta de jogadores machucados para a partida. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Roger Machado, técnico do Inter, concedeu uma entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (16), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O treinador convocou a participação da torcida Colorada durante a partida, como um “12° jogador”.

“Alguns de vocês vão lembrar que, desde o primeiro jogo, mesmo com um número menor de torcedores no estádio, no pós-jogo eu valorizei a presença do torcedor colorado, porque, embora em menor número do que vai vir no sábado, veio e nos apoiou desde o primeiro momento. O torcedor foi peça fundamental nessa nossa retomada no Campeonato Brasileiro. Sei que os ingressos se esgotaram rapidamente, sei que é bem provável que tenha um número recorde de torcedores nesse clássico, e o torcedor do Internacional é o nosso 12º jogador. Então, a gente valoriza muito esse momento e vai fazer o melhor, dentro de campo, para presentear o nosso torcedor com essa vitória.”

A equipe vem de preparações para a partida do clássico Gre-Nal, que acontece no próximo sábado (19), às 16h, no Beira-Rio, e Roger Machado falou um pouco sobre o jogo.

“Favoritismo, em clássico, a gente sabe que não existe. A história já mostrou. E, em questão de momento, as duas equipes vivem bom momento na competição, no segundo turno. Eu não me iludo. Conheço a pressão externa. Independente das motivações do adversário e da organização do adversário, temos que estar olhando internamente, para a gente. É clássico, tem todos os segredos envolvidos e todas as movimentações de ambiente para tentar levar alguma vantagem das questões emocionais. A gente tem que estar focado no que é importante.”

Três jogadores preocupam o Inter para a partida, Agustín Rogel, Fernando e Rafael Borré, todos no Departamento Médico do clube. Com a parada para a data FIFA, os jogadores ganharam um tempo a mais de recuperação, mas Roger não garante a volta de nenhum deles para partida contra o Grêmio.

“A gente está buscando recuperá-los para que estejam aptos. Hoje, não tenho condição de dizer se todos estarão ou quem estará à disposição, até porque foram momentos diferentes de lesão, e graus diferentes. Mas, se depender da motivação deles, se depender do empenho do Departamento Médico e da fisioterapia na reabilitação dos atletas, eu poderia dizer que terei todos. Mas, infelizmente, não tenho condição. Tem questões físicas. Tem os mistérios do clássico, que a gente ainda vai preservar. Se a gente pudesse contar com todos, obviamente, gostaria, mas não tenho 100% de certeza sobre quem vai estar à disposição.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/tecnico-do-inter-fala-sobre-o-gre-nal-favoritismo-em-classico-a-gente-sabe-que-nao-existe/

Técnico do Inter fala sobre o Gre-Nal: “Favoritismo, em clássico, a gente sabe que não existe”

2024-10-16