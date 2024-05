Grêmio Grêmio realiza treino tático para enfrentar o The Strongest-BOL nesta quarta-feira, pela Libertadores

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Tricolor enfrenta o The Strongest-BOL nesta quarta-feira (29), às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba Foto: Luis Eduardo Muniz/Grêmio Tricolor enfrenta o The Strongest-BOL na quarta-feira (29), às 19h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (Foto: Luis Eduardo Muniz/Grêmio) Foto: Luis Eduardo Muniz/Grêmio

Em Curitiba (PR), o Grêmio realizou um importante trabalho, no CT do Coritiba, encaminhando-se para o retorno aos gramados, nesta quarta-feira (29), às 19h, diante do The Strongest-BOL, no Estádio Couto Pereira, pela fase de grupos da Libertadores.

Em uma tarde fria, após o aquecimento e circuitos físicos, o técnico Renato Portaluppi comandou um treino tático com o time que vai a campo.

Foram trabalhadas questões de posicionamento, transição e jogadas de bola parada ofensivas e defensivas.

