Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

Renato Portaluppi comandou pela manhã a última atividade antes jogo contra o Brusque Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em clima de despedida, o Grêmio realizou nesta quarta-feira (02) o último treino de 2022. O técnico Renato Portaluppi participou do aquecimento dos goleiros, fez brincadeiras com os jornalistas e não revelou o time que vai entrar em campo contra o Brusque, na Arena, nesta quinta-feira (03), às 20h.

A partir desta sexta-feira (04), o elenco gremista sai de férias e retoma as atividades apenas em dezembro, no CT Luiz Carvalho. Com o acesso para a Série A já garantido, Renato deu alguns chutes a gol durante o aquecimento. O técnico brincou com a imprensa pedindo para filmar o gol dele.

Renato avisou que vai fazer teste no jogo contra o Brusque como foi contra o Tombense. Neste jogo, o treinador colocou Gabriel Silva e Emerson para fazer testes. Nesta quinta-feira, o terceiro goleiro Adriel vai receber a sua primeira chance no time profissional em 2022.

