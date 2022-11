Porto Alegre Manifestantes protestam em frente ao Comando Militar do Sul, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2022

Manifestantes pedem intervenção federal Foto: Divulgação Apoiadores de Jair Bolsonaro não aceitam derrota do presidente (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Manifestantes seguiram até o início da tarde desta quarta-feira (02), com atos pacíficos em frente a sede do CMS (Comando Militar do Sul), no Centro Histórico de Porto Alegre. Eles pedem intervenção federal.

Na Capital gaúcha, o ato causou bloqueio do trânsito por parte da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) na rua Sete de Setembro, entre a Bento Martins e a General Canabarro, e na Padre Tomé, entre a Siqueira Campos e a Andradas.

Logo cedo da manhã, a avenida Mauá foi tomada pelos veículos que traziam adesivos em apoio a Bolsonaro, e cujos passageiros vestiam as cores da bandeira nacional.

Houve congestionamentos no trânsito, cujo fluxo foi acompanhado por agentes da EPTC. O movimento começou a se acentuar no final da manhã e início da tarde no entorno do CMS. Conforme relatos, muitos dos participantes vieram de outros municípios.

Pelotas

Com bandeiras do Brasil, vestidos em sua maioria com a camiseta da Seleção Brasileira, manifestantes se reuniram, nesta quarta-feira, em frente ao quartel do Exército em Pelotas, no Sul do Estado.

A manifestação deixou o trânsito lento no local – que fica próximo ao cemitério São Francisco de Paula, que também registrou grande movimento neste Dia de Finados.

