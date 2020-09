Futebol Grêmio e Universidad Católica se enfrentam na Arena pela Libertadores

29 de setembro de 2020

Com 7 pontos, o Tricolor é vice-líder do grupo E.

Em Porto Alegre, o Grêmio recebe a Universidad Católica pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola começa a rolar às 19h15 na casa do Tricolor, a Arena.

Na quarta rodada da Libertadores, o Grêmio venceu o Gre-Nal. Mesmo assim, para esta noite, o time gaúcho precisa dos três pontos na Arena para encaminhar a classificação para as oitavas de final da competição. Além disso, o técnico Renato Portaluppi vem pressionado a equipe devido os maus resultados obtidos no Brasileirão.

A equipe de Renato Portaluppi é vice-líder do grupo E na Libertadores e está com sete pontos.

Já o seu oponente desta terça, a Universidad Católica, segue como lanterna do grupo E, com quatro pontos. No campeonato nacional, o time visitante é líder com 29 pontos, quatro a mais que o segundo colocado. Perdeu apenas uma vez em 12 partidas.

Elenco

GRÊMIO – Vanderlei; Orejuela, David Braz, Rodrigues e Cortez; Darlan e Matheus Henrique; Alisson, Robinho e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi.

UNIVERSIDAD CATÓLICA – Dituro; Fuenzalida, Lanaro, Huerta e Rebolledo; Saavedra, Aued e Pinares; Lezcano, Zampedri e Puch. Técnico: Ariel Holan.

Arbitragem – Facundo Tello auxiliado por Gabriel Chade e Facundo Rodríguez (trio argentino).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

