Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Departamento Consular na Arena e Grêmio Mania Megastore serão postos de recebimento dos donativos Foto: Divulgação/Grêmio Departamento Consular na Arena e Grêmio Mania Megastore serão postos de recebimento dos donativos (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

O Grêmio disponibiliza a partir desta quarta-feira (06) a sede do Departamento Consular na Arena e a GrêmioMania Megastore como o centros de coleta das doações para serem destinadas para as pessoas atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias no Rio Grande do Sul.

A ação é coordenada pelo Departamento de Responsabilidade Social do Clube. Quem puder fazer sua boa ação, serão arrecadados alimentos, água, agasalhos, itens de limpeza e higiene pessoal. Os Consulados Femininos de outras cidades também estão aptos para receber as doações.

O acesso ao Departamento Consular é feito pela Rampa Leste, das 9h às 12h e das 13h às 18h, de segunda à sexta. Aberto somente nos dias úteis. No fim de semana e no Feriado, a entrega pode ser feita na GrêmioMania Megastore, com acesso pela Rampa Oeste. Feriado com horário de funcionamento das 11h às 16h30. No sábado, das 10h às 18h. No domingo, das 9h às 16h30.

Ilha do Grêmio fechada

O Grêmio informou que os acessos para a Ilha do Grêmio estão fechados devido aos recentes períodos de chuva registrados na região, elevando o nível das águas no entorno do local.

A Ilha do Grêmio está situada há poucos quilômetros de Porto Alegre, na Ilha Grande dos Marinheiros, logo após a Ponte do Guaíba.

A sede corre o risco de alagamentos. A Ilha será reaberta assim que o nível do rio voltar ao normal e estabilizar

