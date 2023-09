Porto Alegre Governador Eduardo Leite cancela o desfile de 7 de setembro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

O movimento do governador gaúcho coincide com o atual momento crítico do Estado, em razão das fortes enchentes Foto: Luciano Lanes/PMPA (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (06) que o tradicional desfile de 7 de setembro está cancelado em Porto Alegre nesta quinta-feira. O movimento de Leite coincide com o atual momento crítico do Estado, em razão das fortes enchentes.

Outras cidades do RS também não realizarão o evento. Em Dom Pedrito, por exemplo, o desfile cívico militar foi remarcado para o próximo domingo. A ordem permanece a mesma, bem como o horário de início às 12h30min.

Com a previsão de grande quantidade de chuva, vento e descargas elétricas, em São José do Norte, o desfile que ocorreria na rua General Osório foi transferido para o próximo dia 20. Em Pelotas, a prefeitura anunciou o cancelamento do evento, em função da previsão de fortes chuvas previstas para a região.

