Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Bola começa a rolar às 16 horas, na Arena, em Porto Alegre.

Neste domingo (13), o Grêmio recebe o Fortaleza, na Arena, pela 10ª rodada do Brasileirão. A bola começa a rolar às 16 horas, em Porto Alegre.

O Grêmio vem para a partida com novo ânimo depois de voltar a vencer, diante do Bahia. Com 11 pontos na tabela, a equipe está com a 10ª posição e está em busca de novo resultado positivo para se aproximar do topo dos resultados do Brasileirão.

Já seu adversário encara o time da casa após duas derrotas seguidas. Com a mesma pontuação (11 pontos), o Fortaleza aparece na oitava colocação pelo critério de desempate.

Escalações

GRÊMIO – Vanderlei, Orejuela, Geromel, David Braz, Cortez, Maicon, Darlan, Alisson, Diego Souza, Everton, Isaque. Técnico: Renato Portaluppi.

FORTALEZA – Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Ronald, Quintero e Carlinhos; Juninho; Romarinho, David e Osvaldo; Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni

Arbitragem – Igor Junio Benevenuto (MG), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Sidmar dos Santos Meurer (PR). VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

